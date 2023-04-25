Щоб не заразити інших: коли можна вести дитину в садочок після хвороби

Ті, хто водить дитину до садочка, знає, як часто там хворіють діти. Інколи малеча може ловити хвороби одну за одною або ж і сама приносити інфекцію в групу.

Відповідальне батьківство — це не лише про виховання. Відповідальні батьки не водять хвору дитину до садочка. Так вони захищають не лише ослаблений імунітет від нових хвороб, а й друзів дитини та вихователів.

Та багато хто не знає, коли ж після хвороби малеча стає безпечною для оточення. Скільки часу тримати дитину вдома після різних хвороб, а коли вже можна вести її в садочок, розповіла педіатриня Лідія Бабич.

Різні хвороби — різний термін: скільки тримати дитину вдома

Педіатриня розповіла, що залежно від виду хвороби визначається й термін перебування дитини вдома.

Вітрянка. Від моменту, коли перестануть з’являтися свіжі висипи, слід відрахувати п’ять днів. Після цього дитина вже не буде заразною.

Також Лідія Бабич розповіла, що не слід малювати дитину зеленкою — її місце в музеї радянської медицини, а не в аптечці.

Скарлатина. Дитина перестане бути заразною за добу від початку приймання антибіотика.

Дитина перестане бути заразною за добу від початку приймання антибіотика. Covid-19. Так, на жаль, до Covid-19 вразливі й діти. Малюк перестане бути заразним уже через п’ять днів від початку хвороби.

Так, на жаль, до Covid-19 вразливі й діти. Малюк перестане бути заразним уже через п’ять днів від початку хвороби. Кишкова вірусна інфекція. Можна йти в садочок, коли у дитини припиниться діарея, нудота та блювання, вона почне нормально їсти та пити.

Можна йти в садочок, коли у дитини припиниться діарея, нудота та блювання, вона почне нормально їсти та пити. Герпетичний стоматит. Можна повертатися в садочок, коли загоїться слизова оболонка рота: малюк зможе їсти, пити у звичному режимі та не потребуватиме знеболення.

Можна повертатися в садочок, коли загоїться слизова оболонка рота: малюк зможе їсти, пити у звичному режимі та не потребуватиме знеболення. Трихофітія або стригучий лишай. Якщо дитина має такий діагноз, вона має бути вдома до повного одужання, щоб не заражати інших у тісному контакті.

ГРВІ: коли лишати вдома, а коли вести в садочок

На окрему увагу заслуговує ГРВІ, адже це найбільш розповсюджене захворювання, що викликає нескінченний колообіг дитячого нежитю й кашлю.

Лікарка розповіла, що хвора дитина може заражати своїх колег по групі вже в період найменших початкових проявів. Тому, щоб розірвати це нескінченне коло застуди й не нести її іншим, слід лишати малюка вдома за таких проявів:

підвищена температура і потреба у жарознижувальних засобах;

погано їсть, мало п’є чи потребує посиленого відпоювання через прояви зневоднення;

потребує частого промивання носа;

сильно закладений ніс, майже не дихає;

діарея, блювання;

порушений загальний стан;

перші дні захворювання.

Коли малюк одужав і почувається добре, певний час батьки ще можуть спостерігати залишкові явища: покашлювання зранку під час зміни положення тіла чи протягом дня, невеликий нежить чи закладеність носа.

Чіткої кількості днів, скільки треба дитину тримати вдома після ГРВІ, ніде не прописано. Тож лікарка рекомендує побути вдома до повного припинення всіх залишкових явищ — це може зайняти два – три тижні.

Також Лідія Бабич додала, що тривале перебування вдома не гарантує, що дитина довше проходить в садочок до наступної ГРВІ.

Якщо твій малюк все ж спіймав застуду і вже почав кашляти, читай, чому не варто лікувати кашель сиропами.

Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.