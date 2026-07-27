Золота Дзиґа 2026: який фільм отримав головну нагороду

У Києві нагородили лавреатів десятої національної кінопремії Золота Дзиґа 2026. Науково-фантастичний фільм Ти – космос, який зрежисував Павло Остріков, зібрав одразу десять нагород, зокрема найголовнішу — Найкращий фільм.

Про це повідомила Українська Кіноакадемія у своєму Facebook.

Золота дзиґа 2026: які нагороди отримав фільм Ти — космос

Ти — космос був визнаний Кіноакадемією найкращим фільмом.

Також кінокартина отримала нагороду у номінаціях:

найкраща режисерська робота (премія імені Ю.Г. Іллєнка) — Павло Остріков;

найкращий сценарій — Павло Остріков;

найкраща чоловіча роль — Володимир Кравчук;

найкраща музика — Микита Моісеєв;

найкращий звук — Сергій Степанський;

найкращі спецефекти — Олексій Гапон, Антоніна Патраманська, Олександр Супруновский, Юрій Бондаренко, Максим Головін;

найкращий монтаж — Іван Банніков;

найкраща робота художника-постановника — Владлен Одуденко, Марія Денисенко.

Також Ти — космос отримав MEGOGO AUDIENCE AWARD (спеціальна глядацька номінація).

Про що фільм Ти — космос

Дебютний повнометражний фільм Павла Острікова Ти — космос розповідає про українського астронавта Андрія Мельника, який перевозить ядерні відходи. Чоловік вважає себе останньою людиною, однак з ним виходить на з’язок жінка Катрін. Андрій та Катрін починають спілкуватися, унаслідок чого чоловік вирішує летіти до своєї приятельки, не усвідомлюючи, що на нього очікує.

Усі переможці Золотої Дзиґи 2026:

найкращий фільм, найкраща режисерська робота, найкращий сценарій, найкраща чоловіча роль, найкраща музика, найкращий звук, найкращі спецефекти, найкращий монтаж, найкраща робота художника-постановника — Ти — космос;

найкращий документальний фільм — 2000 метрів до Андріївки, продюсер і режисер Мстислав Чернов, продюсер Алекс Бабенко;

найкращий ігровий серіал — Обмежено придатні, продюсери Сергій Лавренюк, Олена Лавренюк, режисер Аркадій Непиталюк;

найкращий анімаційний фільм — Моя бабуся – парашутистка, продюсерка та режисерка Поліна Піддубна;

найкращий короткометражний документальний фільм — Через 769 км, Нью-Йорк, режисерка Софія Бугрій, продюсерка Сабіна Асадова;

найкращий короткометражний ігровий фільм (премія імені Ю.А. Мінзянова) — Пасхальний день, режисер Микола Засєєв; продюсери Наталія Лібет, Олександра Братищенко, Віктор Шевченко, Ольга Брегман;

найкраща жіноча роль — Марина Кошкіна у фільмі Війна очима тварин;

найкраща жіноча роль другого плану — Ірма Вітовська у фільмі Малевич;

найкраща чоловіча роль другого плану — Василь Кухарський (посмертно) у фільмі Киснева станція;

найкраща операторська робота — Мстислав Чернов, Алекс Бабенко, 2000 метрів до Андріївки;

найкраща пісня — Ні обіцянок ні пробачень з фільму Ну мам. Михайло Клименко (ADAM) (посмертно) — за авторське аранжування. Слова і музика — Сергій Лазо;

найкращий грим — Тетяна Татаренко, фільм Сірі бджоли;

найкращий дизайн костюмів — Тетяна Лавриненко, фільм Малевич;

відкриття року — режисер, кінооператор Артем Рижиков;

премія за внесок у розвиток українського кінематографа — режисер-документаліст Сергій Буковський.

Національна кінопремія Золота Дзиґа була заснована у 2017 році. Золотою Дзиґою нагороджують за визначні досягнення у розвитку кінематографу України. У суботу, 25 липня, відбулася ювілейна церемонія вручення кінопремії у Києві.

Нагадаємо, що 2025 року Золоту Дзиґу у номінації Найкращий фільм отримала стрічка Будинок Слово. Нескінчений роман Тараса Томенка.

Фото: Українська Кіноакадемія

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