Українська фантастика Ти – космос підкорила Letterboxd: фільм увійшов до топу найкращих за 2025 рік

Українське кіно впевнено завойовує серця не лише вітчизняних глядачів, а й світової спільноти кіноманів. Цього разу справжній фурор викликала стрічка Павла Острікова Ти – космос.

Фільм, який вже встиг стати локальним хітом, отримав серйозне міжнародне визнання — він увійшов до престижного списку найвище оцінених картин 2025 року на популярній платформі Letterboxd.

Ти – космос увійшов до списку найкращих на Letterboxd: подробиці тріумфу

Попри те, що Ти – космос поки не має бюджетів голлівудських блокбастерів, його художня цінність виявилася значно вищою за більшість масових продуктів.

За даними порталу, українська фантастика посіла 17-те місце у рейтингу фільмів, які отримали найвищі бали від глядачів у 2025 році, але залишаються маловідомими для широкого загалу.

Це особлива категорія рейтингу, де збираються справжні кіноскарби — стрічки, які обожнюють досвідчені синефіли за глибину сюжету та оригінальність виконання.

Яке місце посів Ти – космос у рейтингу найвище оцінених фільмів

Режисер Павло Остріков створив історію, яка резонує з кожним. Це не просто кіно про зірки, а глибока розповідь про людську самотність та пошук зв’язку, що особливо відгукнулося аудиторії Letterboxd — місця, де цінують авторське бачення та щирі емоції.

Хто ще потрапив до списку найкращих за 2025 рік

Рейтинг 2025 року на Letterboxd виявився надзвичайно строкатим. Поруч із Ти – космос опинилися як експериментальні драми, так і очікувані аніме-продовження. Ось лише кілька цікавих сусідів нашої стрічки по списку:

Фільм Мононоке: Розділ II – Попіл гніву — продовження легендарної японської історії;

Легенда про Хей II — ще один представник анімаційного мистецтва;

Син тисячі чоловіків та Тінь мого батька — драматичні стрічки, що підкорили критиків;

Президентський торт та До невідомої країни .

Також у списку присутні досить провокативні проєкти, як-от антології Castration Movie Anthology, та соціальні драми на кшталт У пошуках притулку для містера Рембо.

Поки Ти – космос впевнено крокує міжнародними майданчиками, світова кіноспільнота вже обговорює підсумки головних нагород року. Critics Choice Awards 2026 вже розставила свої акценти, визначивши головні шедеври, які домінували на великих екранах.

