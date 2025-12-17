Оскар 2026: одразу два українських фільми потрапили до шортлістів премії

На офіційному сайті премії Оскар 2026 оприлюднили шортлісти в 12 категоріях. Серед усіх стрічок є дві українського виробництва, а саме: 2000 метрів до Андріївки і Я померла в Ірпені — детальніше у нашому матеріалі.

Оскар 2026: які українські фільми потрапили до шортлістів

Зауважимо, що короткі списки — це ще не повний перелік номінантів на премію. Остаточний список оголосять 22 січня, а церемонія нагородження пройде 15 березня 2026 року.

Фільм 2000 метрів до Андріївки потрапив до короткого списку номінації Документальний повнометражний фільм. Попередня робота Мстислава Чернова 20 днів у Маріуполі отримала Оскар 2024 як найкращий документальний фільм. Обидві стрічки були створені в партнерстві між Associated Press та Frontline (PBS), який досліджує проблеми сучасності через сторителінг.

Також Україна подавала 2000 метрів до Андріївки до категорії Міжнародний повнометражний фільм, однак у цей шортліст вона не потрапила.

Стрічка Я померла в Ірпені увійшла до шортліста в номінації Анімаційний короткометражний фільм. 11-хвилинна робота створена на основі малюнків вугіллям та особистих архівів режисерки анімації Анастасії Фалілеєвої. У стрічці розповідається про перші дні повномасштабного вторгнення з особистих історій авторки.

