Оскар 2026: сразу два украинских фильма попали в шорт-листы премии

На официальном сайте премии Оскар 2026 обнародовали шорт-листы в 12 категориях. Среди всех лент есть два украинского производства, а именно: 2000 метров до Андреевки и Я умерла в Ирпене — подробнее в нашем материале.
Оскар 2026: какие украинские фильмы попали в шорт-листы
Заметим, что короткие списки — это еще не полный перечень номинантов на премию. Окончательный список будет оглашен 22 января, а церемония награждения пройдет 15 марта 2026 года.
Фильм 2000 метров до Андреевки попал в краткий список номинации Документальный полнометражный фильм. Предыдущая работа Мстислава Чернова 20 дней в Мариуполе получила Оскар 2024 как лучший документальный фильм. Обе ленты были созданы в партнерстве между Associated Press и Frontline (PBS), исследующими проблемы современности через сторителлинг.
Также Украина подавала 2000 метров до Андреевки в категорию Международный полнометражный фильм, однако в этот шорт-лист она не попала.
Я умерла в Ирпене вошла в шорт-лист в номинации Анимационный короткометражный фильм. 11-минутная работа создана на основе рисунков углем и личных архивов режиссера анимации Анастасии Фалилеевой. В ленте рассказывается о первых днях полномасштабного вторжения из личных историй автора.
Раньше мы рассказывали, что 2000 метров до Андреевки победил на кинофестивале в Дании — читай в материале, что известно о награждении.
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