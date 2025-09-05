Заполняйте залы! Почему тебе стоит посмотреть 2000 метрів до Андріївки

А если эта война будет продолжаться до конца нашей жизни?

Когда враг преобладает количественно, а Запад не позволяет себе помогать больше, мы начинаем бояться краха нашего мировоззрения, формировавшегося с детства сказками о победе добра над злом.

А если эта война будет продолжаться до конца нашей жизни? — спрашивает Мстислав Чернов у бойцов (на то время) 3 отдельной штурмовой бригады, которые в 2023 году отбивали двухкилометровую зону леса возле поселка Андреевка Донецкой области.

Сформировали ли они для себя ответ?

Фильм Мстислава Чернова 2000 метрів до Андріївки действительно состоит из вопросов. Большинство из них — к себе. Но есть и такие, которые часть из нас говорит в небо — “Боже, за что нам это?!”.

Остальные, вероятно, под тяжестью сложного вопроса, туплятся под ноги.

В украинский прокат документальная лента 2000 метрів до Андріївки вышла 28 августа и уже за первый уикенд собрала более 10 тыс. зрителей. Над фильмом работала та же команда, что и над оскароносным 20 дней в Мариуполе, а именно продюсеры Мишель Мизнер и Рейни Аронсон-Рат.

В январе 2025 года лента вошла в основную конкурсную программу Мировая документалистика американского кинофестиваля Санденс, где Мстислав Чернов был награжден призом за лучшую режиссерскую работу.

Также фильм будет представлять Украину в категории Лучший международный полнометражный фильм на 98-й премии Оскар. Сейчас рейтинг 2000 метрів до Андріївки на Metacritic — 88%, на Rotten Tomatoes — 93%.

Мстислав Чернов вместе с другом и оператором Александром Бабенко отправились к бойцам тогда еще 3 ОШБ, чтобы зафиксировать, из чего состоит украинское контрнаступление.

О послевкусии, который фильм оставляет после просмотра, а также почему тебе стоит посмотреть 2000 метрів до Андріївке, Вікна рассказывают дальше.

2000 метрів до Андріївки: сюжет

Документальная лента показывает украинские штурмы на пути к Андреевке. Этот маленький поселок возле Бахмута имел стратегическое значение для обеих сторон. От Андреевки ВСУ отделяла только укрепленная и заминированная полоса леса, протяженностью 2000 метров.

От леса уже на тот момент ничего не осталось. Остатков деревьев было чуть больше остатков людей.

Часть фильма состоит из видео военнослужащих бригады, снятых на нашоломные камеры бойцов во время штурмов. Видео могут шокировать, поразить, прижать к стулу, душить клубком в горле — одним словом, заставят увидеть войну, а не романтизированные истории о ней.

Работа над фильмом продолжалась полтора года. За это время гибло все больше украинских военных. Из четырех героев, кого нашоломные камеры фиксировали на протяжении тех боев, к моменту выхода фильма живым остался только один.

Лирические кадры из украинских кладбищ, развивающихся сине-желтыми красками, фоново сопровождают западные сюжеты об украинском контрнаступлении 2023 года. Без веры в украинское войско, с критикой успехов и отсутствием каких-либо подробностей с фронта. Как приговор западным СМИ, которые не умеют реагировать на подобные вещи хотя бы каплей сострадания.

Вперемешку с кадрами из камер военных, Мстислав Чернов показывает дорогу журналистов Андреевке. Он с Александром Бабенко хотели зафиксировать момент установления украинского флага в Андреевке.

Время здесь неважно, расстояние имеет значение. И оно здесь измеряется взрывами, — говорит он.

Весь фильм сосредоточен на участвующих в боях людях. Это истории мужчин и женщин, отдавших годы жизни небольшому лесу возле Андреевки.

Фєдя — украинский военный, никогда не мечтавший им быть.

— Я пришел воевать, а не служить, — отмечает он в фильме. И это точно не только о нем. Ибо когда захватчик пытается отобрать у тебя самое ценное — твою страну, — ты просто становишься на ее защиту, оставляя себе — себя.

Восприятие

Когда я пришла на показ фильма 28 августа, зал был практически пуст. Все сели по центру, по традиции любого показа. Нас было около полутора десятка. Потом я прочту в Threads, что такая ситуация была во многих кинотеатрах.

Этот фильм — об именах. О Шеві, Фріку, Морті, Гагаріні и тысячах других, чьи позывный потом вспомнят побратимы громким “Присутній!”.

Шева — мужчина около 50 лет, который на момент съемки пошел на свой первый штурм. Он скромно согласился покурить самокрутку от оператора и просит: не делать из него героя.

— Как ты думаешь, как камера может сделать из тебя героя?

— Ну, понимаете, просто есть много людей, которые уже очень много сделали. Вот они герои. Я ничего не сделал. Пожалуйста, я вас прошу, не сделайте из меня героя.

— Ты уже сделал больше, чем многие другие.

— Может быть, я не знаю.

Этот диалог Шевы (погибшего спустя пять месяцев после разговора с Черновым) обнажает истинное отношение этих добровольцев к войне и своему участию в одержании победы для страны.

Фрік — 22-летний юноша, который учился в Харькове. Во время продвижения к Андреевке, в ожидании приказа идти дальше, журналисты выясняют, что имеют немного общего с Фриком — учились в вузах, которые издавна “враждуют”.

Он добр и искрен. Верит в лучшее и говорит, что судьба — это последствия его действий.

Фрік погиб через несколько месяцев в боях за другие населенные пункты. В конце концов, фильм полон боли и слез на похоронах героев.

Как раз Герои и умирают, — говорит мама одного из них на парастасе за сыном.

Чернов сумел снова привлечь внимание Запада к российской войне против Украины, потому что показал все максимально просто, не вмешиваясь в вид картинки. Зритель слышит, как человеческое тело реагирует на ранения — этот крик будет слышен и после фильма.

Здесь не будет блюра или поэтического отступления. Ты увидишь тела погибших, синюшные от срока смерти и уже атакованные зелеными мухами. Будут кадры взятия пленных и очень риторические: “Знаешь, всю жизнь мечтал в 19 лет вас здесь убивать. Вы зачем пришли..?”

Чернов на протяжении фильма дает краткие объяснения, кто перед ним, кем был когда-то, или какая задача у группы. Иногда он задает экзистенциальные вопросы о войне.

Но самая большая сила фильма — люди в кадре. Их слова и эмоции. Их потеря. Контролированное: “Надо мулы, забрать Гагаріна”, который тихо погиб на последних 300 метрах к Андреевке.

Я боюсь, что эта земля будет годами оставаться замороженной линией фронта, — добавляет Чернов.

Мы все этого боимся. Боимся, что наши люди погибли за ничто. Что эти смерти на Западе воспринимаются как обычная отсрочка для их участия. Нам страшно, что здесь не останется молодежи. И мы очень не хотим, чтобы Россия проглотила эту страну.

Этот фильм точно должно увидеть больше людей. Так что призываем тебя собраться с духом и посмотреть ленту на больших экранах! В конце концов, это нужно именно нам, а не западному зрителю: особенно в то время, когда общество внутри все чаще раскалывается и устает, забывая лицо настоящего врага.

Фото: скриншот видеотрейлера.

