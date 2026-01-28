Украинская фантастика Ти – космос покорила Letterboxd: фильм вошел в топ лучших за 2025 год

Украинское кино уверенно завоевывает сердца не только отечественных зрителей, но и мирового сообщества киноманов. В этот раз настоящий фурор вызвала лента Павла Острикова Ти – космос.

Фильм, который уже успел стать локальным хитoм, получил серьезное международное признание — он вошел в престижный список самых высокооцененных картин 2025 года на популярной платформе Letterboxd.

Ти – космос вошел в список лучших на Letterboxd: подробности триумфа

Несмотря на то, что у Ти – космос пока нет бюджетов голливудских блокбастеров, его художественная ценность оказалась значительно выше большинства массовых продуктов.

По данным портала, украинская фантастика заняла 17-е место в рейтинге фильмов, которые получили самые высокие баллы от зрителей в 2025 году, но остаются малоизвестными для широкой публики.

Это особая категория рейтинга, где собираются настоящие киносокровища — ленты, которые обожают опытные синефилы за глубину сюжета и оригинальность исполнения.

Читать по теме Оскар 2026: сразу два украинских фильма попали в шорт-листы премии Какие ленты украинского производства попали в шортлисты на премию?

Какое место занял Ти – космос в рейтинге самых оцененных фильмов

Режиссер Павел Остриков создал историю, которая резонирует с каждым. Это не просто кино о звездах, а глубокий рассказ о человеческом одиночестве и поиске связи, что особенно откликнулось аудитории Letterboxd — места, где ценят авторское видение и искренние эмоции.

Кто еще попал в список лучших за 2025 год

Рейтинг 2025 года на Letterboxd оказался чрезвычайно пестрым. Рядом с Ти – космос оказались как экспериментальные драмы, так и ожидаемые аниме-продолжения. Вот лишь несколько интересных соседей нашей ленты по списку:

Фільм Мононоке: Розділ II – Попіл гніву — продолжение легендарной японской истории;

Легенда про Хей II — еще один представитель анимационного искусства;

Син тисячі чоловіків и Тінь мого батька — драматические ленты, покорившие критиков;

Президентський торт и До невідомої країни .

Также в списке присутствуют довольно провокационные проекты, такие как антологии Castration Movie Anthology, и социальные драмы вроде У пошуках притулку для містера Рембо.

Пока Ти – космос уверенно шагает по международным площадкам, мировое киносообщество уже обсуждает итоги главных наград года. Critics Choice Awards 2026 уже расставила свои акценты, определив главные шедевры, которые доминировали на больших экранах.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!