Дивитись обовʼязково! Перелік переможців кінопремії Золота дзиґа 2025

День українського кіно у столиці відзначили одразу двома подіями — і церемонією IX Національної Кінопремії Золота Дзиґа і показом дебютних короткометражних стрічок з Українською кіношколою.

У залі Українського дому зібралися творці, актори й усі, для кого кіно — більше, ніж видовище з відерцем попкорну.

Як пройшла Національна Кінопремія Золота Дзиґа 2025

Урочистість розпочалася з вручення спеціальних відзнак кінодіячам від Міністерства культури та стратегічних комунікацій та Верховної Ради.

— Кіно — це більше ніж мистецтво і культура. Це не тільки меморіалізація, не лише фільмування нашої історії. Це максимально потужний голос України у світі зараз, — сказала т.в.о. міністра культури Тетяна Бережна.

Голова Держкіно Андрій Осіпов додав:

— Для переможців ця нагорода — не лише визнання, а й відповідальність: уже наступного року вони мають підтвердити свій високий професіоналізм і своє право бути на вершині українського кіноолімпу.

Адже поруч із ними — надзвичайно талановиті і креативні колеги, які були за крок від перемоги й вже готові довести, що саме вони є найкращими.

Така чесна конкуренція потрібна нашому кіно, адже вона робить його сильнішим.

Ведучими вечора стали журналіст ICTV Вадим Карп’як та акторка й режисерка Даша Трегубова, а за музичну частину відповідав Оркестр 59 — проект Культурних сил України.

Виконавча директорка Української кіноакадемії Анна Мачух наголосила:

— Ми боремось за нашу країну, наші життя і нашу культуру. Знімати кіно сьогодні — це вже не просто про мистецтво. Це про збереження нашої ідентичності, памʼяті і голосів українців.

Телеверсію церемонії нагородження Золота Дзиґа можна буде подивитись в ефірі телеканалу Твоє кіно. Relax 11 жовтня о 22:00.

Переможці кінопремії Золота дзиґа 2025

Будинок “Слово”. Нескінчений роман

найкращий фільм;

найкраща режисерська робота. Тарас Томенко ;

; найкращий сценарій. Тарас Томенко та Любов Якимчук ;

та ; найкраща жіноча роль другого плану. Ніна Набока ;

; найкраща робота художника-постановника. Шевкет Сейдаметов ;

; найкраща музика. Алла Загайкевич.

БожеВільні

найкраща чоловіча роль. Костянтин Темляк ;

; найкращий грим. Сергій Маурін ;

; найкраща пісня. That ain’t me, Хосейн Мірзаголі .

Ти мене любиш?

найкраща жіноча роль. ( Карина Химчук) ;

; найкращий дизайн костюмів. ( Тетяна Кремень).

Стрічка часу

найкращий звук. Михайло Закутський ;

найкраща операторська робота. Олександр Рощин.

Фрагменти льоду

Найкращий монтаж. Марина Майковська та Віктор Онисько (посмертно).

Редакція

Найкраща чоловіча роль другого плану. Василь Кухарський (посмертно).

Чорничне літо

Найкращий короткометражний ігровий фільм.

(Режисерка: Марія Кондакова , продюсерки: Ольга Брегман та Наталія Лібет).

Там, де закінчується Росія

Найкращий короткометражний документальний фільм.

(Режисер: Олексій Радинський , продюсерка: Люба Кнорозок).

Homo amans

Найкращий серіал. (режисер: Саша Лідаговський , продюсерки: Еліна Високовська та Анісія Лідаговська ).

Порцелянова війна

Найкращий документальний фільм. (режисер: Слава Леонтьєв ).

Окремі відзнаки:

Премія за внесок у розвиток українського кінематографа: Андрій Різоль;

Відкриття року: Марія Стоянова.

