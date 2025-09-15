Дивитись обовʼязково! Перелік переможців кінопремії Золота дзиґа 2025

День українського кіно у столиці відзначили одразу двома подіями — і церемонією IX Національної Кінопремії Золота Дзиґа і показом дебютних короткометражних стрічок з Українською кіношколою.
У залі Українського дому зібралися творці, актори й усі, для кого кіно — більше, ніж видовище з відерцем попкорну.
Як пройшла Національна Кінопремія Золота Дзиґа 2025
Урочистість розпочалася з вручення спеціальних відзнак кінодіячам від Міністерства культури та стратегічних комунікацій та Верховної Ради.
— Кіно — це більше ніж мистецтво і культура. Це не тільки меморіалізація, не лише фільмування нашої історії. Це максимально потужний голос України у світі зараз, — сказала т.в.о. міністра культури Тетяна Бережна.
Голова Держкіно Андрій Осіпов додав:
— Для переможців ця нагорода — не лише визнання, а й відповідальність: уже наступного року вони мають підтвердити свій високий професіоналізм і своє право бути на вершині українського кіноолімпу.
Адже поруч із ними — надзвичайно талановиті і креативні колеги, які були за крок від перемоги й вже готові довести, що саме вони є найкращими.
Така чесна конкуренція потрібна нашому кіно, адже вона робить його сильнішим.
Ведучими вечора стали журналіст ICTV Вадим Карп’як та акторка й режисерка Даша Трегубова, а за музичну частину відповідав Оркестр 59 — проект Культурних сил України.
Виконавча директорка Української кіноакадемії Анна Мачух наголосила:
— Ми боремось за нашу країну, наші життя і нашу культуру. Знімати кіно сьогодні — це вже не просто про мистецтво. Це про збереження нашої ідентичності, памʼяті і голосів українців.
Телеверсію церемонії нагородження Золота Дзиґа можна буде подивитись в ефірі телеканалу Твоє кіно. Relax 11 жовтня о 22:00.
Переможці кінопремії Золота дзиґа 2025
Будинок “Слово”. Нескінчений роман
- найкращий фільм;
- найкраща режисерська робота. Тарас Томенко;
- найкращий сценарій. Тарас Томенко та Любов Якимчук;
- найкраща жіноча роль другого плану. Ніна Набока;
- найкраща робота художника-постановника. Шевкет Сейдаметов;
- найкраща музика. Алла Загайкевич.
БожеВільні
- найкраща чоловіча роль. Костянтин Темляк;
- найкращий грим. Сергій Маурін;
- найкраща пісня. That ain’t me, Хосейн Мірзаголі.
Ти мене любиш?
- найкраща жіноча роль. (Карина Химчук);
- найкращий дизайн костюмів. (Тетяна Кремень).
Стрічка часу
- найкращий звук. Михайло Закутський;
- найкраща операторська робота. Олександр Рощин.
Фрагменти льоду
- Найкращий монтаж. Марина Майковська та Віктор Онисько (посмертно).
Редакція
- Найкраща чоловіча роль другого плану. Василь Кухарський (посмертно).
Чорничне літо
- Найкращий короткометражний ігровий фільм.
(Режисерка: Марія Кондакова, продюсерки: Ольга Брегман та Наталія Лібет).
Там, де закінчується Росія
- Найкращий короткометражний документальний фільм.
(Режисер: Олексій Радинський, продюсерка: Люба Кнорозок).
Homo amans
- Найкращий серіал. (режисер: Саша Лідаговський, продюсерки: Еліна Високовська та Анісія Лідаговська).
Порцелянова війна
- Найкращий документальний фільм. (режисер: Слава Леонтьєв).
Окремі відзнаки:
- Премія за внесок у розвиток українського кінематографа: Андрій Різоль;
- Відкриття року: Марія Стоянова.
