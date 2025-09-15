К просмотру обязательно! Список победителей кинопремии Золота дзиґа 2025

День украинского кино в столице отметили сразу двумя событиями — и церемонией IX Национальной Кинопремии Золота дзиґа, и показом дебютных короткометражных лент с Украинской киношколой.
В зале Украинского дома собрались творцы, актеры и все, для кого кино — больше, чем зрелище с ведерком попкорна.
Как прошла Национальная Кинопремия Золота дзиґа 2025
Торжество началось с вручения специальных наград деятелям кино от Министерства культуры и стратегических коммуникаций и Верховной Рады.
— Кино — это больше, чем искусство и культура. Это не только мемориализация, не только съемка нашей истории. Это максимально мощный голос Украины в мире сейчас, — сказала и. о. министра культуры Татьяна Бережная.
Глава Госкино Андрей Осипов добавил:
— Для победителей эта награда — не только признание, но и ответственность: уже в следующем году они должны подтвердить свой высокий профессионализм и право быть на вершине украинского киноолимпа.
Ведь рядом с ними — невероятно талантливые и креативные коллеги, которые были в шаге от победы и уже готовы доказать, что именно они лучшие.
Такая честная конкуренция нужна нашему кино, ведь она делает его сильнее.
Ведущими вечера стали журналист ICTV Вадим Карпьяк и актриса и режиссер Дарья Трегубова, а за музыкальную часть отвечал Оркестр 59 — проект Культурных сил Украины.
Исполнительный директор Украинской киноакадемии Анна Мачух подчеркнула:
— Мы боремся за нашу страну, наши жизни и нашу культуру. Снимать кино сегодня — это уже не просто про искусство. Это про сохранение нашей идентичности, памяти и голосов украинцев.
Телеверсию церемонии награждения Золота дзиґа можно будет посмотреть в эфире телеканала Твоє кіно. Relax 11 октября в 22:00.
Победители кинопремии Золота дзиґа 2025
Будинок Слово. Нескінчений роман
- лучший фильм;
- лучшая режиссерская работа. Тарас Томенко;
- лучший сценарий. Тарас Томенко и Любовь Якимчук;
- лучшая женская роль второго плана. Нина Набока;
- лучшая работа художника-постановщика. Шевкет Сейдаметов;
- лучшая музыка. Алла Загайкевич.
БожеВільні
- лучшая мужская роль. Константин Темляк;
- лучший грим. Сергей Маурин;
- лучшая песня. That ain’t me, Хосейн Мирзаголи.
Ти мене любиш?
- лучшая женская роль. (Карина Химчук);
- лучший дизайн костюмов. (Татьяна Кремень).
Стрічка часу
- лучший звук. Михаил Закутский;
- лучшая операторская работа. Александр Рощин.
Фрагменти льоду
- лучший монтаж. Марина Майковская и Виктор Онисько (посмертно).
Редакція
- лучшая мужская роль второго плана. Василий Кухарский (посмертно).
Чорничне літо
- лучший короткометражный игровой фильм.
(Режиссер: Мария Кондакова, продюсеры: Ольга Брегман и Наталия Либет).
Там, де закінчується Росія
- лучший короткометражный документальный фильм.
(Режиссер: Алексей Радинский, продюсер: Люба Кнорозок).
Homo amans
- лучший сериал.
(режиссер: Саша Лидаговский, продюсеры: Элина Высоковская и Анисия Лидаговская).
Порцелянова війна
- Лучший документальный фильм.
(режиссер: Слава Леонтьев).
Специальные награды:
- Премия за вклад в развитие украинского кинематографа: Андрей Ризоль;
- Открытие года: Мария Стоянова.
