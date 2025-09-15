К просмотру обязательно! Список победителей кинопремии Золота дзиґа 2025

День украинского кино в столице отметили сразу двумя событиями — и церемонией IX Национальной Кинопремии Золота дзиґа, и показом дебютных короткометражных лент с Украинской киношколой.

В зале Украинского дома собрались творцы, актеры и все, для кого кино — больше, чем зрелище с ведерком попкорна.

Как прошла Национальная Кинопремия Золота дзиґа 2025

Торжество началось с вручения специальных наград деятелям кино от Министерства культуры и стратегических коммуникаций и Верховной Рады.

— Кино — это больше, чем искусство и культура. Это не только мемориализация, не только съемка нашей истории. Это максимально мощный голос Украины в мире сейчас, — сказала и. о. министра культуры Татьяна Бережная.

Глава Госкино Андрей Осипов добавил:

— Для победителей эта награда — не только признание, но и ответственность: уже в следующем году они должны подтвердить свой высокий профессионализм и право быть на вершине украинского киноолимпа.

Ведь рядом с ними — невероятно талантливые и креативные коллеги, которые были в шаге от победы и уже готовы доказать, что именно они лучшие.

Такая честная конкуренция нужна нашему кино, ведь она делает его сильнее.

Ведущими вечера стали журналист ICTV Вадим Карпьяк и актриса и режиссер Дарья Трегубова, а за музыкальную часть отвечал Оркестр 59 — проект Культурных сил Украины.

Исполнительный директор Украинской киноакадемии Анна Мачух подчеркнула:

— Мы боремся за нашу страну, наши жизни и нашу культуру. Снимать кино сегодня — это уже не просто про искусство. Это про сохранение нашей идентичности, памяти и голосов украинцев.

Телеверсию церемонии награждения Золота дзиґа можно будет посмотреть в эфире телеканала Твоє кіно. Relax 11 октября в 22:00.

Победители кинопремии Золота дзиґа 2025

Будинок Слово. Нескінчений роман

лучший фильм;

лучшая режиссерская работа. Тарас Томенко ;

; лучший сценарий. Тарас Томенко и Любовь Якимчук ;

лучшая женская роль второго плана. Нина Набока ;

; лучшая работа художника-постановщика. Шевкет Сейдаметов ;

; лучшая музыка. Алла Загайкевич .

БожеВільні

лучшая мужская роль. Константин Темляк ;

; лучший грим. Сергей Маурин ;

; лучшая песня. That ain’t me, Хосейн Мирзаголи .

Ти мене любиш?

лучшая женская роль. ( Карина Химчук );

); лучший дизайн костюмов. ( Татьяна Кремень ).

Стрічка часу

лучший звук. Михаил Закутский ;

лучшая операторская работа. Александр Рощин .

Фрагменти льоду

лучший монтаж. Марина Майковская и Виктор Онисько (посмертно).

Редакція

лучшая мужская роль второго плана. Василий Кухарский (посмертно).

Чорничне літо

лучший короткометражный игровой фильм.

(Режиссер: Мария Кондакова , продюсеры: Ольга Брегман и Наталия Либет ).

Там, де закінчується Росія

лучший короткометражный документальный фильм.

(Режиссер: Алексей Радинский , продюсер: Люба Кнорозок ).

Homo amans

лучший сериал.

(режиссер: Саша Лидаговский , продюсеры: Элина Высоковская и Анисия Лидаговская ).

Порцелянова війна

Лучший документальный фильм.

(режиссер: Слава Леонтьев ).

Специальные награды:

Премия за вклад в развитие украинского кинематографа: Андрей Ризоль ;

; Открытие года: Мария Стоянова .

А вскоре состоится не менее важное кинособытие — Одесский международный кинофестиваль. Узнай, кто претендует на награды этого конкурса.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!