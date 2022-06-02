Игровые зоны и кровати в бомбоубежищах: как работают детские сады в условиях войны в Украине

В День защиты детей в столице заработали детсады. Пока чуть больше трех десятков, но со временем их количество будет увеличиваться, что обещают городские власти.

Отныне кровати и игровые зоны расположены и в бомбоубежищах. Наличие укрытия — главное условие для работы садика.

Первое июня в садах было почти как праздник первого звонка. В каждой группе — немало новичков.

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Первый день лета начался без тревог. В случае если за окном раздастся сирена, то воспитатели будут вести малыша в бомбоубежище, где теперь находятся кроватки, парты и игровые зоны. Также в укрытиях работает вентиляция и есть питьевая вода.

Чтобы не будить детей во время тихого часа, если объявят воздушную тревогу, малыши будут спать в бомбоубежище каждый день. Так воспитатели пытаются избежать лишнего стресса у детей.

В столице заработали более 34 садов из 500. Каждый из них называют опорным. То есть туда можно привести своего ребенка, если ваше заведение закрыто. Однако пока это могут сделать родители, работающие в критических отраслях.

Напомним, раньше мы рассказывали, как украинские дети Борису Джонсону письмо писали.