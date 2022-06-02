Ігрові зони та ліжка у бомбосховищах: як працюють дитячі садочки в умовах війни в Україні

У День Захисту дітей у столиці запрацювали дитсадки. Поки трохи більше, ніж три десятки, та з часом їх більшатиме, обіцяє міська влада.

Віднині ліжка та ігрові зони розташовані й в бомбосховищах. Наявність укриття — головна умова для роботи садка.

Перше червня у садочках було майже як свято першого дзвоника. У кожній групі чимало новачків.

Перший день літа почався без тривог. Якщо за вікном пролунає сирена, то вихователі вестимуть малечу до бомбосховища, де тепер знаходяться ліжечка, парти та ігрові зони. Також у сховищах працює вентиляція та є питна вода.

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Аби не бутити дітей під час тихої години, якщо оголосять повітряну тривогу, малеча спатиме у бомбосховищі щодня. Так вихователі намагаються уникнути зайвого стресу у дітлахів.

У столиці запрацювали понад 34 садки з 500. Кожен з них називають опорним. Тобто туди можна привести свою дитину, якщо ваш заклад зачинений. Однак поки це можуть зробити батьки, які працюють у критичних галузях.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як українські діти Борису Джонсону листа писали.