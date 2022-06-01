Відбитки долоньок замість тисячі слів — як українські діти Борису Джонсону листа писали

На Прикарпатті маленькі переселенці листуються із британським прем’єр-міністром Борисом Джонсоном. Кілька днів тому посадовець написав листа всій українській малечі та подякував за мужність та витримку.

У дописі у своєму Twitter він зазначив, що наші діти мають пишатись своєю державою, батьками та солдатами. А ще наголосив, що маленькі українці — не самотні. Британія на кожному кроці їх підтримує.

Дітлахи з відповіддю не забарились й на великому аркуші залишили свої побажання пану Борису, а також подякували народу Британії за турботу та підтримку.

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Малеча, яка ще не вміє писати, лишила Джонсону відбитки своїх долоньок. Більшість з цих дітлахів пережили бомбардування.

Послання для Бориса Джонсона малеча написала в освітньому центрі, де для переселенців створили такий собі хаб. Тут надають психологічну допомогу, проводять майстер-класи та освітні тренінги.

На майстер-класах діти найчастіше малюють прапори України та Польщі. Тепер серед них буде і прапор Британії.

Послання до пана Бориса вже готове до відправлення. Для величезного аркуша із дитячими побажаннями купили спеціальний тубус, який надішлють поштою прямісінько на Даунінґ-стріт, 10.

Діти дуже хочуть, аби цей лист дійшов до адресата та вірять, що Джонсон його прочитає, бо ж писали від щирого серця.

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