Отпечатки ладошек вместо тысячи слов — как украинские дети Борису Джонсону письмо писали

На Прикарпатье маленькие переселенцы переписываются с британским премьер-министром Борисом Джонсоном. Несколько дней назад чиновник написал письмо всем украинским малышам и поблагодарил за мужество и выдержку.
В своем письме в Twitter он отметил, что наши дети должны гордиться своим государством, родителями и солдатами. А еще подчеркнул, что маленькие украинцы не одинокие. Британия на каждом шагу поддерживает их.
Дорогі українські діти! pic.twitter.com/9hAuRA6QCG— Boris Johnson (@BorisJohnson) May 23, 2022
Дорогі українські діти! pic.twitter.com/9hAuRA6QCG
Ребята с ответом не заставили себя ждать и на большом листе оставили свои пожелания господину Борису, а также поблагодарили народ Британии за заботу и поддержку.
Малыши, еще не умеющие писать, оставили Джонсону отпечатки своих ладошек. Большинство из этих детей пережили бомбардировки.
Малыши, еще не умеющие писать, оставили Джонсону отпечатки своих ладошек. Большинство из этих детей пережили бомбардировки.
Послание для Бориса Джонсона малыши написали в образовательном центре, где для переселенцев создали хаб. Здесь оказывают психологическую помощь, проводят мастер-классы и тренинги.
На мастер-классах дети чаще всего рисуют флаги Украины и Польши. Теперь среди них будет флаг Британии.
Послание к Борису уже готово к отправке. Для огромного листа с детскими пожеланиями купили специальный тубус, который пошлют по почте прямо на Даунинг-стрит, 10.
Дети очень хотят, чтобы это письмо дошло до адресата и верят, что Джонсон его прочтет, потому что писали от всей души.
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