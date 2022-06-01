Отпечатки ладошек вместо тысячи слов — как украинские дети Борису Джонсону письмо писали

На Прикарпатье маленькие переселенцы переписываются с британским премьер-министром Борисом Джонсоном. Несколько дней назад чиновник написал письмо всем украинским малышам и поблагодарил за мужество и выдержку.

В своем письме в Twitter он отметил, что наши дети должны гордиться своим государством, родителями и солдатами. А еще подчеркнул, что маленькие украинцы не одинокие. Британия на каждом шагу поддерживает их.

Ребята с ответом не заставили себя ждать и на большом листе оставили свои пожелания господину Борису, а также поблагодарили народ Британии за заботу и поддержку.

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Малыши, еще не умеющие писать, оставили Джонсону отпечатки своих ладошек. Большинство из этих детей пережили бомбардировки.

Послание для Бориса Джонсона малыши написали в образовательном центре, где для переселенцев создали хаб. Здесь оказывают психологическую помощь, проводят мастер-классы и тренинги.

На мастер-классах дети чаще всего рисуют флаги Украины и Польши. Теперь среди них будет флаг Британии.

Послание к Борису уже готово к отправке. Для огромного листа с детскими пожеланиями купили специальный тубус, который пошлют по почте прямо на Даунинг-стрит, 10.

Дети очень хотят, чтобы это письмо дошло до адресата и верят, что Джонсон его прочтет, потому что писали от всей души.

Сегодня, 1 июня, мир отмечает День защиты прав детей. Но в этом году он проходит в Украине в недетских реалиях. Советница — уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук рассказала о неутешительной статистике войны.