Мир взрослых провалил этот день — Дарья Герасимчук о Дне защиты прав ребенка во время войны

Сегодня, 1 июня, мир отмечает День защиты прав детей. Но в этом году он проходит в Украине в недетских реалиях.
Советник — уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук рассказала в своем видеообращении о нарушении прав детей во время войны, а также о шагах государства для усиления защиты малышей.
Мир взрослых провалил этот день в отношении украинских детей, потому что все их права нарушены продолжающейся войной. Мы должны спасти и обеспечить благополучие каждого ребенка. Без детей у нас нет будущего, — отметила Герасимчук.
Мир взрослых провалил этот день в отношении украинских детей, потому что все их права нарушены продолжающейся войной. Мы должны спасти и обеспечить благополучие каждого ребенка. Без детей у нас нет будущего, — отметила Герасимчук.
Она привела неутешительную статистику потерь среди украинских малышей за время кровавой войны, развязанной Россией.
Графіка: Валентина Бойко
По словам советника по правам ребенка, Украина уже начала реанимировать и цифровизировать процедуру национального усыновления, опеки и других семейных форм воспитания во время войны с помощью портала Дія.
Онлайн-формат образования позволяет каждому ребенку даже во время войны продолжать учиться. Учителей обеспечивают при необходимости ноутбуками, а детей — девайсами.
Украина приступила к трансформации медицинского подхода к вопросу определения нарушений и особенностей развития, организации и предоставления реабилитационных услуг, внедрив Национальный классификатор функционирования, ограничения жизнедеятельности и здоровья.
Кроме того, сейчас в Украине финансовую помощь могут получить не только семьи, вынужденные переехать из-за войны, но и дети, выехавшие с места боевых действий без сопровождения родителей.
Выстраивается новая система защиты прав детей. Сложно, но возможно.
Выстраивается новая система защиты прав детей. Сложно, но возможно.
— Каждый украинский ребенок должен расти в семье. Ни один украинский ребенок не должен остаться бесправным, — подчеркнула Герасимчук.
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