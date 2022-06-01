Мир взрослых провалил этот день — Дарья Герасимчук о Дне защиты прав ребенка во время войны

Сегодня, 1 июня, мир отмечает День защиты прав детей. Но в этом году он проходит в Украине в недетских реалиях.

Советник — уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук рассказала в своем видеообращении о нарушении прав детей во время войны, а также о шагах государства для усиления защиты малышей.

Печальная статистика войны

Мир взрослых провалил этот день в отношении украинских детей, потому что все их права нарушены продолжающейся войной. Мы должны спасти и обеспечить благополучие каждого ребенка. Без детей у нас нет будущего, — отметила Герасимчук.

Она привела неутешительную статистику потерь среди украинских малышей за время кровавой войны, развязанной Россией.

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Начиная с 24 февраля, рашисты убили минимум 250 детей. Еще 240 россияне убили в период с 2014 года.

детей. Еще россияне убили в период с 2014 года. По состоянию на конец мая всего 1910 учебных заведений пострадали от бомбардировок и обстрелов. 180 из них полностью разрушены.

учебных заведений пострадали от бомбардировок и обстрелов. из них полностью разрушены. Каждый из 7,5 млн украинских малышей даже если не имеет телесных повреждений, сталкивается с нарушением своих прав: на личную жизнь, защиту от физического и психологического насилия, на отдых и досуг, образование и семью и т.д.

украинских малышей даже если не имеет телесных повреждений, сталкивается с нарушением своих прав: на личную жизнь, защиту от физического и психологического насилия, на отдых и досуг, образование и семью и т.д. По данным UNICEF, полномасштабная война в Украине привела к тому, что 5,2 млн детей нуждаются в гуманитарной помощи.

Что делает Украина для защиты прав детей

По словам советника по правам ребенка, Украина уже начала реанимировать и цифровизировать процедуру национального усыновления, опеки и других семейных форм воспитания во время войны с помощью портала Дія.

Онлайн-формат образования позволяет каждому ребенку даже во время войны продолжать учиться. Учителей обеспечивают при необходимости ноутбуками, а детей — девайсами.

Украина приступила к трансформации медицинского подхода к вопросу определения нарушений и особенностей развития, организации и предоставления реабилитационных услуг, внедрив Национальный классификатор функционирования, ограничения жизнедеятельности и здоровья.

Кроме того, сейчас в Украине финансовую помощь могут получить не только семьи, вынужденные переехать из-за войны, но и дети, выехавшие с места боевых действий без сопровождения родителей.

Выстраивается новая система защиты прав детей. Сложно, но возможно.

— Каждый украинский ребенок должен расти в семье. Ни один украинский ребенок не должен остаться бесправным, — подчеркнула Герасимчук.

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