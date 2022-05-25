Государственная помощь при рождении ребенка — какая сумма и как подать заявление

Если ты недавно родила и хочешь получить материальную помощь от государства, мы расскажем тебе, как подать заявление на выплаты помощи при рождении ребенка.
В Украине предусмотрена государственная денежная помощь в сумме 41 280 грн. Ее предоставляют таким образом:
Оформить помощь при рождении ребенка можно на одного из родителей ребенка или опекунов, с которыми он проживает.
Оформить помощь можно в течение 12 месяцев с даты рождения ребенка.
Заполненное заявление будет отправлено автоматически в органы социальной защиты.
Пособие на ребенка будет назначено не позднее следующего дня после получения заявления органами социальной защиты в случае правильного заполнения.
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