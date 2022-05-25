Государственная помощь при рождении ребенка — какая сумма и как подать заявление

Если ты недавно родила и хочешь получить материальную помощь от государства, мы расскажем тебе, как подать заявление на выплаты помощи при рождении ребенка.

Какая сумма материальной помощи на ребенка

В Украине предусмотрена государственная денежная помощь в сумме 41 280 грн. Ее предоставляют таким образом:

10 320 грн можно получить за один раз, первой выплатой;

остаток будет выплачиваться в течение 36 месяцев, по 860 грн в месяц.

Оформить помощь при рождении ребенка можно на одного из родителей ребенка или опекунов, с которыми он проживает.

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Оформить помощь можно в течение 12 месяцев с даты рождения ребенка.

Как подать заявление онлайн на выплаты помощи при рождении

Зарегистрируйся или авторизуйся на портале электронных услуг Министерства социальной политики по этой ссылке. Заполни онлайн-заявление и наложи электронную подпись. Тщательно проверь все данные.

Заполненное заявление будет отправлено автоматически в органы социальной защиты.

Пособие на ребенка будет назначено не позднее следующего дня после получения заявления органами социальной защиты в случае правильного заполнения.

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