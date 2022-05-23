Всех поддержали, только о себе забыли! Пять советов родителям во время войны

Во время войны мы нуждаемся в еще большей поддержке. Наши дети, родители, родственники и друзья делятся своими сопереживаниями, страхом. Если ты поддерживаешь всех, но забываешь о себе, мы подготовили советы для родителей во время войны.

Эти и другие полезные советы можно найти в пособии Как поддержать наших детей в столкновении с вызовами войны от Центра здоровья и развития Коло сім’ї.

Как позаботиться о себе: советы для родителей

Будь добрым(-ой) к себе. Учись быть себе другом — любящим, понимающим, заботливым. Слушай и отвечай на свои нужды без чувства вины и эгоизма.

Мы все люди, и нам свойственны чувства раздражительности, эмоционального истощения, злобы, которые могут провоцировать нас на негатив по отношению к родным. Если война истощила твои психические ресурсы и ты чувствуешь, что теряешь контроль, вспомни о себе.

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“Смотри на звезды” и помни о самом главном. Война учит быстро адаптироваться к новому. Даже в других условиях помни о неизменных ценностях, ради которых мы живем.

Они как звезды на ночном небе, которые мы умеем “читать” и идти по дороге в нужном направлении. Представь, что твой путь — это звезды, за которыми ты должен(-а) идти дальше. Ими могут быть твои дети, родные, красота, творчество, труд и т.д.

Организовывай каждый день мудро и гибко. Это важно, чтобы не тратить энергию на второстепенные вещи и не делать лишнюю работу.

Балансируй самое важное — родительство, собственные потребности, роли в жизни, не менее важные, чем скроллинг ленты в социальных сетях, бесконечный просмотр новостей.

Пополняй ресурсы. Мы — не вечный двигатель. Нам нужно восстанавливать свои силы. Вспомни активности, которые помогают тебе исцелиться и наполниться.

Начни с самого простого, но важного: сон, здоровое питание, свежий воздух, спорт и время с друзьями. Этот список должен быть дополнен тем, что дает тебе силы. Это может быть чтение, волонтёрство, творчество, молитвы и прочее.

Взращивай и черпай из хороших отношений. Супружеские, родственные, дружеские и народные отношения питают нас.

Создавай доброту в них, взаимоподдержку и заботу. В таком круге можно делиться тем, что волнует, получать поддержку, говорить о собственных нуждах. Объединение делает нас сильнее морально и физически.

Ранее мы рассказывали, как сохранить семью на расстоянии.