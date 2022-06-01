Поради

“У моєї дитини стрес від війни, як я можу допомогти?”

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Наталя Єжова
Наталя Єжова

Психологиня, ведуча шоу Екси на Новому каналі

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 01 Червня 2022, 17:30
Наталя Єжова
Фото: Unsplash

Поради

“У моєї дитини стрес від війни, як я можу допомогти?”
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Наталя Єжова
Наталя Єжова
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