Советы

“У моего ребенка стресс от войны, как я могу помочь?”

Отвечает
Наталя Єжова
Наталия Ежова

Психологиня, ведущая шоу Эксы на Новом канале

Вероника Кононенко, практикантка сайта 01 июня 2022, 17:30
Наталя Єжова

Советы

“У моего ребенка стресс от войны, как я могу помочь?”
Отвечает
Наталя Єжова
Наталия Ежова
Психологиня, ведущая шоу Эксы на Новом канале

“Ребенок спрашивает: что будет с нашим домом. Как правильно ответить?”
Отвечает
Александра Чиркова
Александра Чиркова
Психолог

“Как мне распознать химическую атаку и защитить себя в разных ситуациях?”
Отвечает
Гліб Репич
Глеб Репич
Кандидат химических наук

“Война истощила меня морально, лежу и ничего не хочу. Что делать?”
Отвечает
Катерина Домур психологиня
Екатерина Дорум
Гештальт-психотерапевт, психолог

“Как преодолеть ощущение опасности по возвращении домой?”
Отвечает
Андрій Жельветро
Андрей Жельветро
Психолог

“Как мне не провалиться в эмоциональную яму?”
Отвечает
Наталя Гаєвська
Наталия Гаевская
Психолог
Нервові тики в дітей - причини, лікування, поради від МОЗ
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