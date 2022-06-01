“У моего ребенка стресс от войны, как я могу помочь?”

Все мы испытываем сильные эмоции и переживания, ведь в наш дом пришла война.

Однако чувствуют их не только взрослые, но и дети, даже совсем маленькие. Ведь они считывают все, что происходит вокруг, и подвержены влиянию общего фона.

Сейчас у большинства взрослых преобладают эмоции волнения, грусти, злобы — все то, что вполне характерно для военного времени. Их нельзя консервировать в себе, потому что это приведет к разрушительным последствиям или сильному эмоциональному дистрессу.

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Дети в этом плане ничем не отличаются. Им, как и взрослым, нужно научиться разбираться со своими чувствами. Для этого им понадобится хорошее плечо взрослого, который покажет, как высвободить эмоции.

Об этом даже не обязательно говорить, можно только применить практики, которые посоветовала ведущая программы Эксы на Новом канале Наталья Ежова.

Она порекомендовала семь действенных техник, которые точно помогут твоему ребенку пережить эмоции, а не консервировать их внутри.

Языком малыша: что такое война?

В первую очередь нужно правильно и доступно объяснить языком малыша, что такое война.

Отвечай на вопросы, которые задает ребенок, но не говори о том, что может потрясти.

Ведь необязательно во всех подробностях рассказывать ребенку о происходящих вокруг ужасах.

Да, ребенок должен иметь общее понимание о возможной опасности. Вместе с тем ему важно чувствовать себя в безопасности.

Будь ребенку другом: говорить, слушать, поддерживать

Ребенок, ставший свидетелем ужасных событий или переживший травматический опыт, будет закрываться в себе и консервировать эмоции.

Нужно найти к нему подход и проговаривать, что он испытывает, какие эмоции преобладают и что малыш думает по этому поводу.

Если ребенок молчит, то можно рисовать, лепить, готовить.

Наталья Ежова советует обратить особое внимание на рисование, поскольку с помощью рисунка и визуализации своих чувств мы можем их пережить и прожить.

Поэтому очень важно не запрещать ребенку рисовать страшные вещи и картинки, ведь таким образом он проживает свой травматический опыт.

Вскоре страшные и темные рисунки сменятся веселыми и яркими, просто детской психике нужно время, чтобы осознать свою травму и двигаться дальше.

Делиться чувствами

Ребенок всегда ориентируется на взрослого, и ему необходимо постоянное ощущение того, что он не одинок в своих переживаниях.

Поэтому очень важно рассказывать ребенку, что чувствуешь ты, что действительно переживаешь внутри. Ответ “у меня все прекрасно” может только навредить.

Говори без стыда, что тебе тоже страшно или тревожно.

По словам Натальи Ежовой, еще один важный аспект этой техники состоит в том, чтобы дать малышу уверенность, что ты обязательно справишься с этими чувствами.

Таким образом, ребенок получит уверенность, что с тобой он в безопасности.

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Играй в игры

Дети даже во время войны остаются детьми, и думать только о трагедиях им не нужно. Попробуй отвлечь ребенка от грустных мыслей и настроений с помощью игры.

Например, психолог советует играть в слова, где нужно сосредоточиться на подборе букв, или рисовать вместе.

Также хороший вариант — игра Крокодил, где ребенку нужно включить воображение и язык тела.

Зарядка и физическая активность

Физические упражнения помогают выплеснуть свои отрицательные эмоции не только взрослым, но и детям. Ведь упражнения выводят стресс из организма всех возрастов.

Потому это одна из важнейших техник для высвобождения эмоций.

Дари любовь

Объективно, сейчас тяжело всем, особенно эмоционально. Ты можешь долго находиться в состоянии напряжения, неопределенности и страхе за жизнь.

Всем людям важна любовь и поддержка. Особенно деткам.

Поэтому очень важно взять себя в руки, найти ответственность и смелость дарить своему ребенку любовь, поддержку и понимание, даже во время шалостей.

Пассивная агрессия или срывы на малышей никому не помогут.

Делегируй ответственность

Это может показаться банальным и очевидным, однако простые будничные дела и ритуалы способны помочь нам пережить трудные этапы жизни.

Ежедневные, казалось бы, рутинные дела делают психику более стабильной. Это действительно работает.

Особенно те, которые ассоциируются со стабильностью и довоенной жизнью. Это могут быть бытовые обязанности: помыть стакан, застелить кровать. Или же прочитать несколько страниц книги.

Таким образом, мы вернем ребенка в позицию относительной стабильности и ритма жизни, что поможет адаптироваться в нынешних реалиях.

Однако последствия взрывов, сирен или травматических событий все же могут давать о себе знать. Например, мы рассказали, что делать, если у ребенка нервный тик, распространенная реакция нервной системы на сильный стресс.