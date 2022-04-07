А через ігри пробували? Нетривіальні способи, як підтримати дитину в зоні бойових дій

Як би ми не хотіли вберегти дітей від усього злого, на жаль, війна — це наші реалії.
Багато людей з дітьми евакуювалися із зони активних бойових дій, але й немало лишилися. Що робити та як заспокоїти дитину, якщо вибухи лунають зовсім близько, розповідаємо в матеріалі.
Намагайся залишатись якомога більш позитивним. Діти сприймають ситуацію через реакцію дорослих. Обіймай своїх дітей, якщо вони цього хочуть, дозволяй їм притискатися до тебе.
Розкажи про ваші плани та дії. Наприклад: “Ми зараз маємо всі перейти у коридор або ванну кімнату, оскільки там найбільш безпечне місце в домі”.
Співайте разом дитячі пісеньки, малюйте, грайтеся — все це дає дітям відчуття безпеки.
Співайте разом дитячі пісеньки, малюйте, грайтеся — все це дає дітям відчуття безпеки.
Приймай те, що відчуває дитина, які б емоції то не були. Поясни дитині природу її емоцій. Скажи, що те, що вона відчуває — нормально. Запевни, що ви разом і підтримуєте дитину.
У взаємодії з підлітками зберігай рівновагу. З одного боку, треба ставитися до них, як до дорослих: казати правду, ділитися своїми думками, покладати на них відповідальність.
З іншого — давати їм змогу звернутися до тебе по допомогу та підтримку.
У стресовій ситуації є великий ризик зірватись. Намагайся уникати конфліктів та з розумінням стався до всіх членів родини.
У стресовій ситуації є великий ризик зірватись. Намагайся уникати конфліктів та з розумінням стався до всіх членів родини.
Запропонуй дитині уявити, що вона нюхає квітку: глибоко вдихає через ніс і видихає через рот.
Запропонуй дитині уявити, що вона маленький зайчик. А він дихає трішки інакше: три швидких вдихи через ніс і довгий видих через рот.
Постарайтесь разом уявити собі безпечне місце та опишіть, яким би воно було.
Нехай дитина розкаже, яким вона його уявляє, хто там є, як себе почуває в цьому місці, чим займається. Нагадай дитині про позитивний минулий досвід, родину та друзів.
Обговоріть плани щодо майбутніх зустрічей з близькими людьми у безпечних умовах.
Обговоріть плани щодо майбутніх зустрічей з близькими людьми у безпечних умовах.
В міру можливостей намагайся забезпечити задоволення основних потреб: їжа, вода, одяг та туалет.
Дотримуйся звичного розпорядку дня, наскільки це можливо. Це забезпечує стабільність та впевненість у тому, що хоч щось є постійним і контрольованим у такий непростий час.
Покажи дитині, як потрібно вкриватися, якщо поруч лунає вибух. Нагадай, що не слід чіпати незнайомі предмети або залишки руїн після вибуху, щоб уникнути взаємодії з вибухівкою.
Потренуйся разом з дитиною: що робити, коли відбувається активне бомбардування, що робити після, як дістатися до бомбосховища чи обладнаного підвалу.
Діти по-різному можуть реагувати на війну. Раніше ми розповідали, чого можна чекати від дитини під час війни, як на це реагувати та підтримувати.