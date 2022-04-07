А через ігри пробували? Нетривіальні способи, як підтримати дитину в зоні бойових дій

Як би ми не хотіли вберегти дітей від усього злого, на жаль, війна — це наші реалії.

Багато людей з дітьми евакуювалися із зони активних бойових дій, але й немало лишилися. Що робити та як заспокоїти дитину, якщо вибухи лунають зовсім близько, розповідаємо в матеріалі.



З малими дітьми

Намагайся залишатись якомога більш позитивним. Діти сприймають ситуацію через реакцію дорослих. Обіймай своїх дітей, якщо вони цього хочуть, дозволяй їм притискатися до тебе.

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Розкажи про ваші плани та дії. Наприклад: “Ми зараз маємо всі перейти у коридор або ванну кімнату, оскільки там найбільш безпечне місце в домі”.

Співайте разом дитячі пісеньки, малюйте, грайтеся — все це дає дітям відчуття безпеки.

Приймай те, що відчуває дитина, які б емоції то не були. Поясни дитині природу її емоцій. Скажи, що те, що вона відчуває — нормально. Запевни, що ви разом і підтримуєте дитину.

З підлітками

У взаємодії з підлітками зберігай рівновагу. З одного боку, треба ставитися до них, як до дорослих: казати правду, ділитися своїми думками, покладати на них відповідальність.

З іншого — давати їм змогу звернутися до тебе по допомогу та підтримку.

У стресовій ситуації є великий ризик зірватись. Намагайся уникати конфліктів та з розумінням стався до всіх членів родини.

Способи зниження стресу — дихальні вправи

Запах квітів

Запропонуй дитині уявити, що вона нюхає квітку: глибоко вдихає через ніс і видихає через рот.

Маленький зайчик

Запропонуй дитині уявити, що вона маленький зайчик. А він дихає трішки інакше: три швидких вдихи через ніс і довгий видих через рот.

Вправа на позитивну уяву

Постарайтесь разом уявити собі безпечне місце та опишіть, яким би воно було.

Нехай дитина розкаже, яким вона його уявляє, хто там є, як себе почуває в цьому місці, чим займається. Нагадай дитині про позитивний минулий досвід, родину та друзів.

Обговоріть плани щодо майбутніх зустрічей з близькими людьми у безпечних умовах.

Задоволення потреб

В міру можливостей намагайся забезпечити задоволення основних потреб: їжа, вода, одяг та туалет.

Дотримуйся звичного розпорядку дня, наскільки це можливо. Це забезпечує стабільність та впевненість у тому, що хоч щось є постійним і контрольованим у такий непростий час.

Безпека

Покажи дитині, як потрібно вкриватися, якщо поруч лунає вибух. Нагадай, що не слід чіпати незнайомі предмети або залишки руїн після вибуху, щоб уникнути взаємодії з вибухівкою.

Потренуйся разом з дитиною: що робити, коли відбувається активне бомбардування, що робити після, як дістатися до бомбосховища чи обладнаного підвалу.

Діти по-різному можуть реагувати на війну. Раніше ми розповідали, чого можна чекати від дитини під час війни, як на це реагувати та підтримувати.