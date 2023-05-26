Ще те завданнячко для батьків: як перевести дитину в інший садочок

Іноді батьки цікавляться, як перевести дитину в інший садок. Причиною такого рішення можуть бути різні фактори: переїзд, міркування безпеки, садок з певним нахилом тощо.

Батьки знають, що записати дитину у садочок складно, адже треба завчасно реєструватися у черзі та чекати. Але як змінити садок після певного періоду відвідування? Ми розповімо, що для цього потрібно.

Як перевести дитину в інший садок

Щоб перевести дитину до іншого дитячого садочка, незалежно від причини такого рішення, треба створити нову заявку в електронній черзі. Після подання всіх документів і підтвердження даних дитина з’явиться в списку нового садочка. Раніше ми розповідали, як стати в чергу в садок.

Путівку на зарахування до нового дошкільного навчального закладу можна отримати лише через чергу. Цей процес може бути швидшим, якщо родина має пільги.

Як можна змінити дитячий садок офлайн

Підготовчий процес

Щоб змінити дитячий садок, треба звернутися до місцевого управління освіти, що опікується ДНЗ населеного пункту, або до організації, що видає відповідні направлення. Далі потрібно написати заяву на переведення в інший садок, в якій потрібно вказати причину такого рішення, а також всі особисті дані дитини та батьків: адресу реєстрації місця проживання, адресу фактичного проживання, ПІБ заявників та дитини.

Якщо направлення не можуть видати відразу, дитину ставлять в чергу і рекомендують перевіряти, коли вона настане. Якщо батькам видали документ, його необхідно віднести до того дошкільного закладу, на який він зареєстрований. На це відводиться не більш як два тижні.

Звернутися до свого садочка для відрахування

Якщо документ про переведення вже у батьків, треба звернутися до свого ДНЗ по документи. На ім’я завідувача закладу написати заяву на відрахування із зазначенням причини. Треба у довільній формі вказати назву групи, яку дитина відвідує, її ініціали та дату народження.

До дня відрахування треба сплатити усі борги за садочок, щоб не виникло проблем під час вступу до нового закладу.

У медсестри садочка отримати картку дитини, вона буде потрібна в новому ДНЗ.

Завідувач садочка має видати указ про відрахування з цієї установи і розірвання договору, який був підписаний батьками під час вступу.

Переведення дитини до нового садочка

Далі треба звернутися до обраного дитячого садочка, подати необхідні документи, а головне — направлення на переведення. Також надати документ про відрахування, підписаний завідувачем попереднього садочка, щоб у новому місці переконалися у розірванні договору.

Батьки мають написати заяву на ім’я керівника садка вже приймання дитини із зазначенням усіх паспортних даних своїх і малюка. Також вказати пільги, якщо вони є.

Завідувач має видати указ про зарахування дитини та підписати договір з батьками, які в письмовій формі зобов’язуються вносити оплату і не порушувати режим дитячого садка.

Медсестрі нового ДНЗ треба передати картку дитини з позначками про наявні захворювання і щеплення. Після проведення всіх процедур батьків повідомлять, що дитина може відвідувати дитячий садок.

Зараз безпека дитини — пріоритет як батьків, так і держави. Раніше ми розповідали, як працюють дитячі садочки в умовах війни.

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