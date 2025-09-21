Видео Люди

Дроном по беременной женщине! В Днепре спасли две жизни

Кристина Венгеляускайте 21 сентября 2025, 09:00 2 мин.

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь