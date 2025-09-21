Дроном по беременной женщине! В Днепре спасли две жизни

В Днепре спасают беременную девушку, которая в Херсонской области попала с мужем под вражеский обстрел — на прошлой неделе в их автомобиль попал российский FPV-дрон. 22-летняя Алина и ее муж получили ранения. У девушки двухсантиметровый обломок прошел сквозь шею.

Россияне атаковали беременную девушку FPV-дроном

Все время она была в сознании, больше всего переживала ребенка — Алина на 32-й неделе беременности. Ее экстренно эвакуировали в Днепр и уже там началась борьба сразу за две жизни. Алина с мужем как раз ехали на плановое УЗИ и попали под обстрел россиян.

Машина мгновенно вспыхнула. Супругов посекло осколками.

В шею, и мне, и мужу. Я сразу почувствовала, что горячее потекло. Муж сразу дал сумку, плотную, чтобы я приложила. В этот момент я думала, что уже все.

Девушка пострадала больше всего. Шею Алины почти насквозь прошил обломок. К операции медики готовились два дня.

Это страшно, когда залетает такое в горло. Этот обломок залетел слева с затылочной части, дошел до середины горла и остановился очень глубоко, — говорит врач Сергей.

Из-за большой кровопотери время играло против пациентки и ее еще нерожденного ребенка. Но чудом, говорят медики, этот большой осколок не задел позвоночник и большие сосуды. Хирурги прежде всего пытались не допустить отека, чтобы Алина могла дышать. Риск был и для ребенка.

Во-первых, это боевая травма, была кровопотеря, страх у мамочки. Но сейчас кризис прошёл. Мальчик развивается хорошо — сердечко, легкие, головной мозг — все функционирует, — говорит врач Ирина.

Будущая мамочка говорит, что сначала не чувствовала движений ребенка, но потом малыш снова начал активно двигаться. Для супругов это долгожданный малыш. Прогнозы для Алины и ребенка, говорят врачи, оптимистичны. Уже в октябре на свет должен появиться здоровый мальчик.

Назвать его планируют Александром.

