Они лечат мою душу: как ветеран нашел себя в заботе о собаках

32-летний Василий на войне потерял руку, а вернувшись в гражданскую жизнь нашел новый смысл в заботе о животных. Теперь мужчина присматривает за животными в ​​приюте. Каждый день выгуливает около 60 собак, называет их своими настоящими друзьями и признается: общение с четырехлапыми помогает ему преодолевать боль и возвращать душевное равновесие.

Лечит душу заботой о собаках: история ветерана

Для Василия Величко это не просто работа, а особая форма терапии, дающая ощущение потребности и тепла. Айра — одна из тех собак, которым сейчас Василий уделяет свое внимание. Она быстро почувствовала его доброту и ответила тем же. Для мужчины забота о хвостиках стала терапией после войны.

Все-таки друзья! Они такие позитивные. Посмотрите, какая у нее улыбка! Они открываются тебе, ищут какого-то человеческого тепла, как и мы, чтобы ее погладили, подружились. Да и спокойнее возле них намного, — делится ветеран.

Любовь к животным, рассказывает Василий, у него с детства. Когда-то у него была овчарка, а ныне воспитывает кане-корсо. Пока защитник был на службе, собаки жили у его тети. Василий ушел на войну еще в 2017 году. Тогда он подписал контракт. А после этого успел поработать на стройке.

После начала полномасштабной войны вернулся в свою часть, на должность минометчика. На Харьковском направлении Василий получил ранение — потерял руку во время штурма.

Хотел возвращаться к парням, водителем, но понял, что с одной рукой я могу стать им не помощью, а препятствием.

Поэтому мужчина в гражданской жизни сперва работал курьером, пока не увидел объявление о вакансии помощника в приют для собак.

Сначала Василий приходил к собакам на выгул как волонтер. А потом ему предложили работу. В его обязанности входит выгул, уборка и кормление животных. Для выгула собак ветеран использует специальный поводок, который может прикрепить себе на пояс.

В приюте говорят, что сразу увидели, что Василий именно тот человек, которого не хватает их команде. Так что без колебаний предложили ему работу.

Как работник он шикарный и очень классный! Он искренне любит животных и его преимущество в том, что он готов вкладываться. И он иногда даже приходит в свои выходные, — говорит директор ЛКП Лев Юлианна Саврук.

Василий говорит, что в приюте среди животных он чувствует себя по-настоящему на своем месте. Добавляет, что здесь есть собаки с судьбами, похожими на его собственную. Одна из них потеряла лапку в аварии, и именно это сходство их объединяет. Оба пережили потерю, но научились жить дальше.

Ветеран больше всего мечтает, чтобы люди стали более ответственными и не оставались в стороне от бездомных животных.

Из прифронтовых городов и сел спасают не только людей, но и четырехлапых! Мы делились историей спасения двух собачек-братьев из Донецкой области.

Фото: Анастасия Смольенко / Львовский городской совет

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!