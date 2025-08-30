Из плена привез кота Мишку: история Станислава, который почти 7 лет пробыл в неволе

Во время одного из обменов пленными 14 августа домой вернулся 26-летний военный Станислав Панченко. На родную землю он ступил не один, а вместе со своим котом — Мишкой. Кот Мишка и Станислав нашли друг друга в российском плену. Делимся этой историей!

Вернулся из плена вместе с котом: история Станислава Панченко

Новости Донбасса рассказали, как именно кот оказался в российской неволе вместе с нашим бойцом. Первые фото на свободе Станислав и кот сделали в госпитале.

Во время обмена пленными 14 августа 2025 года были освобождены 84 пленных — гражданских и военных. Среди них из колонии №32 в оккупированной Макеевке Донецкой области освободили Станислава Панченко и его Мишку. Кот “отсидел” в российском плену 4,5 года.

Станислава удерживали в плену дольше — более 6,5 лет. Второй “отец” кота, гражданский пленный, до сих пор находится в неволе, более 7 лет.

Станислав делится, что кот очень умен и кроток. Сейчас он проходит непростую адаптацию, как и его владелец. Станислав вместе с хвостатым прошли нелегкий путь к месту обмена. Это впервые, когда из российского плена возвращаются животные.

Кот в новом жилище уже обустроился и начал набирать вес. Мишка еще никогда не слышал воздушной тревоги, так что впереди новая адаптация и навыки ходить в укрытие.

Станислав защищал Украину с 2017 года. В январе 2019-го попал в российский плен в Донецкой области. В неволе они вместе с другим гражданским пленным стали родителями для кота.

Я не мог бросить Мишку — в колонии ему угрожала судьба бомжа. Это котёнок наш “завхоз” — тоже осужденный, который по заданию администрации колонии выполняет разные хозяйственные функции, принес к нам в барак совсем крошечным.

Это был не первый котик в бараке. Но котов собирали в мешки и выбрасывали из территории зоны. Мишке повезло, и его пожалели. Пленные выходили и выкормили двухнедельного котенка. Он вместе с ними спал.

В Макеевской колонии №32 содержатся так называемые пленные-старожилы. Тех, кого осудили за политические взгляды, и тех, кто больше 7-8 лет в российской неволе. Станислав выражает надежду, что совсем скоро обменяют и второго отца кота.

В плену мужчины договаривались, с кем будет жить кот, когда они вернутся домой. Мишка должен был жить с “папой-2”. Мужчина морально готовил кота к этому и даже поставил ему фото своей мамы. Но семья отказалась от кота, и когда мужчину освободят, они будут искать новое место для жизни, ведь в Донецкой области большие проблемы с водой.

Решили так: кто первый освободится, тот кота с собой возьмет. Поэтому зимой тем осужденным, которые работают на швейном производстве, мы заказали специальную сумку: с уплотненными стенками и дном — чтобы доставить Мишку на свободу с комфортом.

Против вывоза кота из колонии надзиратели не были. По пути в Ростов проблем не было. А вот когда пленных доставляли самолетом с перемотанными скотчем глазами, Станислав очень беспокоился за любимца.

Сумка с котом оказалась у меня за спиной. Я чувствовал ее. Она была теплая и немного шевелилась. Я понимал, что Мишка жив.

Почти сутки длилась дорога на обмен. Кот в конце пути не выдержал и испачкал сумку. Уже украинским врачам воин рассказал о коте. В госпитале никто не возражал.

О себе же Станислав рассказывает немного. Его приговорили к 17 годам тюрьмы за “захват власти”. По версии россиян, он готовился к захвату власти так называемой ДНР.

Он из многодетной семьи, и трое сыновей встали на защиту страны. Один из братьев-добровольцев служит уже 11 лет. Еще один брат Станислава ушел защищать страну в 2022 году и погиб в прошлом году. У него осталась жена и дети.

Стаса захватила в плен в январе 2019 года российская ДРГ, когда он шел на свой пост. По дороге он говорил с мамой, и его оглушили. В плену парень прошел избиения, постановочные видео. Делится, что в колонии в Макеевке сидят и те, кто встал на защиту страны в 2014 году.

