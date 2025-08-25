Видео Люди

Кроме решётки — я ничего не видел… Каким из плена вернулся экс-мэр Херсона

Виктория Мельник, журналист сайта 25 августа 2025, 11:00

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь