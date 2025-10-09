Выплаты военным после плена 50 тысяч: Рада приняла закон

Поддержка военных, прошедших плен, является важной задачей и для государства, и для общества. Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект, предлагающий ежемесячные выплаты военнослужащим, освобожденным из плена и проходящим длительное стационарное лечение.

Об этом сообщает депутат Ярослав Железняк. Больше о новом законопроекте и что именно он предусматривает, рассказываем дальше в материале.

Выплаты военным после плена

Известно, что законопроект №13627 предлагает ежемесячные выплаты прошедшим плен военным, которые сейчас лечатся на стационаре, в размере 50 тыс. грн ежемесячно.

Об этом ранее сообщал соавтор законодательной инициативы Ярослав Железняк. Автор законопроекта — народный депутат и общественный деятель Анна Пуртова.

— Отдельно отмечу, что сегодня наконец-то прошел в первом чтении законопроект 13627 от Анны Пуртовой о 50 тысячах ежемесячно для военных после плена, — отметил Железняк.

Инициативу во втором чтении поддержали 244 народных депутата.

Речь идет об ежемесячной выплате во время действия военного положения военнослужащим, которые освобождены из плена (кроме добровольно сдавшихся в плен) и имеют заболевания, приобретенные в плену или обострившиеся во время пребывания в плену, требующие длительного стационарного лечения.

Это дополнительная месячная выплата, которую предлагают выплачивать в течение первых трех месяцев стационарного лечения. Условия начисления должен определить Кабмин.

Кроме того, законопроект №13627 предлагает отменить обязательное расследование военными частями по причине получения травм, если ранение произошло по вине врага или в плену.

— На сегодня выплаты предусмотрены только для тех военных, которые имеют ранения, контузии, увечья и другие травмы. Однако многие освобожденные из плена нуждаются в лечении именно из-за тяжелых болезней, которые они получили или которые обострились в российской неволе, — ранее комментировала важность закона Анна Пуртова.

