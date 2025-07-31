Все, что нужно после плена: МВД запустило портал Твоя підтримка

В Министерстве внутренних дел сообщили, что запустили специальный портал для ветеранов и их семей. Он называется Твоя підтримка. Информационную помощь здесь смогут получить бойцы после плена, ветераны, пострадавшие сотрудники МВД и их семьи.

Рассказываем, что нужно знать о портале Твоя підтримка и какую информацию будут там предоставлять военным.

МВД запустило портал Твоя підтримка

О новом информационном портале рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Возвращающиеся из плена военные, ветераны и другие потерпевшие смогут узнать все необходимое в одном месте.

В частности, о том, как получить медицинскую и психологическую помощь, где пройти реабилитацию, какие есть возможности трудоустройства и обучения.

Военным будут доступны инструкции на следующие важнейшие вопросы:

Как получить финансовую помощь? Как оформить пенсию? Как восстановить документы?

Сотрудники МВД и ветераны чаще всего сталкиваются с одними и теми же вопросами. Все ответы будут на портале. В частности, и на вопросы о ВЛК, выплатах полиции после ранения, получении статуса УБД.

Портал Твоя підтримка доступен по этой ссылке.

Например, вот такую инструкцию могут найти на сайте вернувшиеся из плена:

Возвращение в Украину в рамках обмена. Оказание неотложной медицинской помощи. Первичное медицинский осмотр в больницах МВД. Комплексный обед. Выезд в центр реинтеграции. Осмотр освобожденных из плена. Продолжение реабилитации и предоставление отпуска. Прохождение М(В)ЛК. Определение пригодности для последующей службы или увольнения, реабилитации.

Это о простоте, доступности и уважении. Потому что ветеран не должен тратить время на бюрократию. Его время — на восстановление жизни, — добавил министр Игорь Клименко.

Ветераны могут рассчитывать на разнообразие помощи от государства. Мы делились, кто может получить 500 тысяч на переоборудование жилья.

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