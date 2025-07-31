Все, что нужно после плена: МВД запустило портал Твоя підтримка

Фото Facebook В Министерстве внутренних дел сообщили, что запустили специальный портал для ветеранов и их семей. Он называется Твоя підтримка. Информационную помощь здесь смогут получить бойцы после плена, ветераны, пострадавшие сотрудники МВД и их семьи. Рассказываем, что нужно знать о портале Твоя підтримка и какую информацию будут там предоставлять военным. МВД запустило портал Твоя підтримка О новом информационном портале рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Возвращающиеся из плена военные, ветераны и другие потерпевшие смогут узнать все необходимое в одном месте.В частности, о том, как получить медицинскую и психологическую помощь, где пройти реабилитацию, какие есть возможности трудоустройства и обучения. Военным будут доступны инструкции на следующие важнейшие вопросы: Как получить финансовую помощь? Как оформить пенсию? Как восстановить документы? Сотрудники МВД и ветераны чаще всего сталкиваются с одними и теми же вопросами. Все ответы будут на портале. В частности, и на вопросы о ВЛК, выплатах полиции после ранения, получении статуса УБД. Читать по теме 3,9 миллиарда в благодарность: сколько ветеранов наконец-то будут иметь свой дом Государство планирует вручить сертификаты на жилье для ветеранов по всей Украине. Сколько защитников получат денежные средства? Портал Твоя підтримка доступен по этой ссылке. Например, вот такую инструкцию могут найти на сайте вернувшиеся из плена: Возвращение в Украину в рамках обмена. Оказание неотложной медицинской помощи. Первичное медицинский осмотр в больницах МВД. Комплексный обед. Выезд в центр реинтеграции. Осмотр освобожденных из плена. Продолжение реабилитации и предоставление отпуска. Прохождение М(В)ЛК. Определение пригодности для последующей службы или увольнения, реабилитации. Это о простоте, доступности и уважении. Потому что ветеран не должен тратить время на бюрократию. Его время — на восстановление жизни, — добавил министр Игорь Клименко. Ветераны могут рассчитывать на разнообразие помощи от государства. Мы делились, кто может получить 500 тысяч на переоборудование жилья. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: украинские пленные Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter