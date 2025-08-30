З полону привіз кота Мишка: історія Станіслава, який майже 7 років пробув у неволі

Під час одного з обмінів полоненими 14 серпня додому повернувся 26-річний військовий Станіслав Панченко. На рідну землю він ступив не один, а разом зі своїм котом — Мишком. Кіт Мишко та Станіслав знайшли одне одного у російському полоні. Ділимося цією історією!

Повернувся з полону разом з котом: історія Станіслава Панченка

Новини Донбасу розповіли, як саме кіт опинився у російській неволі разом із нашим бійцем. Перше фото на свободі Станіслав і кіт зробили у шпиталі.

Під час обміну полоненими 14 серпня 2025 року було звільнено 84 полонених — цивільних та військових. Серед них з колонії №32 в окупованій Макіївці Донецької області звільнили Станіслава Панченка та його Мишка. Кіт “відсидів” у російському полоні 4,5 роки.

Станіслава утримували у полоні більше — понад 6,5 років. Другий “батько” кота, цивільний полонений, досі перебуває у неволі, понад 7 років.

Станіслав ділиться, що кіт дуже розумний і лагідний. Нині він проходить непросту адаптацію, як і його господар. Станіслав разом із хвостатим пройшли нелегкий шлях до місця обміну. Це вперше, коли з російського полону повертаються тварини.

Кіт у новому житлі вже облаштувався і почав набирати вагу. Мишко ще ніколи не чув повітряної тривоги, тож попереду нова адаптація і навички ходити до укриття.

Станіслав боронив Україну з 2017 року. У січні 2019-го потрапив до російського полону на Донеччині. У неволі вони разом з іншим цивільним полоненим стали батьками для кота.

Я не міг залишити Мишка — у колонії йому загрожувала доля бомжа. Це кошеня наш “завгосп” — теж засуджений, котрий за завданням адміністрації колонії виконує різні господарські функції, приніс до нас у барак зовсім крихітним.

Це був не перший котик у бараку. Проте котів збирали у мішки та викидали з території зони. Мишкові пощастило, і його пожаліли. Полонені виходили та вигодували двотижневе кошеня. Він разом із ними спав.

У Макіївській колонії №32 утримують так званих полонених-старожил. Тих, кого засудили за політичні погляди, і тих, хто понад 7-8 років у російській неволі. Станіслав висловлює надію, що зовсім скоро обміняють і другого батька кота.

У полоні чоловіки домовлялися, з ким житиме кіт, коли вони повернуться додому. Мишко мав би жити з “татом-2”. Чоловік морально готував кота до цього і навіть поставив йому фото своєї мами. Проте родина відмовилася від кота, і коли чоловіка звільнять, вони шукатимуть нове місце для життя, адже на Донеччині великі проблеми з водою.

Вирішили так: хто перший звільниться, той кота з собою візьме. Тому взимку тим засудженим, які працюють на швейному виробництві, ми замовили спеціальну сумку: з ущільненими стінками та дном — щоб доставити Мишка на волю з комфортом.

Проти вивезення кота з колонії наглядачі не були. На шляху до Ростова проблем не було. А от коли полонених доставляли літаком з перемотаними скотчем очима, Станіслав дуже хвилювався за улюбленця.

Сумка з котом опинилась у мене за спиною. Я відчував її. Вона була тепла і трохи ворушилася. Я розумів, що Мишко живий.

Майже добу тривала дорога на обмін. Кіт наприкінці шляху не витримав і забруднив сумку. Уже українським лікарям воїн розповів про кота. У шпиталі ніхто не заперечував.

Про себе ж Станіслав розповідає небагато. Його засудили до 17 років тюрми за “захоплення влади”. За версією росіян він готувався до захоплення влади так званої ДНР.

Він з багатодітної родини, і троє синів стали на захист країни. Один з братів-добровольців служить уже 11 років. Ще один брат Станіслава пішов боронити країну у 2022 році і загинув торік. У нього лишилася дружина та діти.

Стаса захопила у полон у січні 2019 року російська ДРГ, коли він вирушав на свій пост. Дорогою він говорив з мамою, і його оглушили. У полоні хлопець пройшов побиття, постановочні відео. Ділиться, що у колонії в Макіївці сидять і ті, хто став на захист країни у 2014 році.

З полону привіз кота Мишка: історія Станіслава, який майже 7 років пробув у неволі / 2 Фотографії

