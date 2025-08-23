“Разлучать их нельзя”: история спасения двух собачек-братьев с Донецкой области

Эвакуация животных в прифронтовых зонах продолжается, однако ежедневно становится все более тяжелой и опасной. Некоторых животных хозяева закрывают во дворе или привязывают на цепь, делая невозможным их передвижение.

Волонтеры Animal Rescue Kharkiv говорят, что к таким хвостикам приходится пробираться в сопровождении военных с антидроновыми ружьями.

Во время одной такой операции волонтеры спасли двух собачек — Красавчика и Харитона. Рядом с ними обнаружили трогательную записку. Детали истории узнавали ШоТам.

История двух собачек-братьев из Донбасса

В начале августа Animal Rescue Kharkiv эвакуировали из Донецкой области двух собачек, чей хозяин погиб за несколько дней до эвакуации. Село давно опустело, поэтому собаки были во дворе совсем одни.

Менеджер по коммуникации организации Ярина Винтонюк утверждает, что есть ситуации, когда соседи оставляют своих животных на местных, которые не уехали.

— Так у человека скапливается много животных под их наблюдением. И из-за чувства ответственности они остаются до последнего.

До приезда волонтеров о Харитоне и Красавчике заботилась местная жительница. Именно она обратилась в команду с просьбой вывезти животных. Женщина самостоятельно вывезла большую часть хвостатых, но эвакуировать всех не получилось.

Экипаж волонтеров отправился на спасение собачек. Пока была возможность, женщина кормила собак и каждый раз оставляла записки в надежде, что если с ней что-нибудь произойдет, то волонтеры или другие люди увидят их и позаботятся.

Именно из этих записок стало известно, что Красавчик и Харитон братья, которым около 10 лет. Также женщина писала, что главное спасти их, а потом она может забрать их к себе.

Но особенно волонтеров тронула записка с просьбой не разлучать животных:

Сегодня 1 августа я их покормила. Разлучать их нельзя, а лучше передержать. Я их заберу.

В настоящее время брать уже в приюте в Харькове. Все время держатся вместе. Это им помогает справиться со стрессом. Собаки похожи друг на друга, как две капли воды. Теперь им ищут семью, которая сможет взять обоих и подарить счастливую жизнь.

Если Красавчик и Харитон нашли путь к твоему сердцу и ты хочешь стать для них семьей, обращайся по номеру: +380990416703 (WhatsApp, Viber, Telegram). В приюте также можно взять и других бездомных животных.

