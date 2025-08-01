Они потеряли дом, зрение и слух: спасатели вытащили из-под завалов 11 животных

В результате российской атаки на Киев, повлекшей разрушение дома, были спасены 11 животных. Речь идет о десяти котике и одном попугае.

Их обнаружили под завалами.

Один из спасенных котов получил серьезные травмы и, к сожалению, потерял зрение и слух. Другое животное находится в состоянии сильного стресса.

Животные оперативно доставлены в ветеринарную клинику КП Киевская городская больница ветеринарной медицины специалисты Службы Зоопомощи.

По информации клиники, состояние животных удалось стабилизировать, им предоставляют необходимое лечение.

Эта информация была обнародована Центром адопции животных на ВДНХ.

Еще четыре кошки и собаки считаются пропавшими, рассказали в Kyiv Animal Rescue Group.

Когда смерть падает с неба — под ванной, в подушке, за диваном прячется жизнь, — написали там.

Напомним, что ночью 31 июля Россия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине, выпустив 317 снарядов.

Большинство из них было направлено на столицу. По последним данным, в результате атаки погибли 26 человек, в том числе трое детей, а 159 получили ранения.

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