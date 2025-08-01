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Они потеряли дом, зрение и слух: спасатели вытащили из-под завалов 11 животных

Мария Дзюба, редактор сайта 01 августа 2025, 08:15
Они потеряли дом, зрение и слух: спасатели вытащили из-под завалов 11 животных
Фото Facebook

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