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Чудо среди руин: девушка выжила после падения с 9-го этажа в Киеве

Юлия Хоменко, редактор сайта 31 июля 2025, 16:15
Чудо среди руин: девушка выжила после падения с 9-го этажа в Киеве

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