Чудо среди руин: девушка выжила после падения с 9-го этажа в Киеве

Среди трагических последствий ночной атаки на столицу 31 июля 2025 года, когда Киев пережил очередной удар, прозвучала история настоящего чуда. Девушка по имени Вероника выжила после падения с девятого этажа собственного дома.

Как говорится в сюжете ТСН. Вероника отделалась относительно незначительными травмами: сломанной ногой и выбитым зубом. Это кажется почти невероятным, учитывая высоту падения.

По словам самой Вероники, она была сонной и не сразу осознала, что происходит.

— Я вылетела с 9-го этажа. Сломана нога и зуб отвалился. Я была в сознании, я просто была сонная и не понимала, что происходит. Я слышала взрыв, и через секунду я на земле. Я не знаю, как это вообще, как можно было пролететь девять этажей и отделаться травмой ноги и выпавшим зубом, — вспоминает Вероника.

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Вероника размышляет, о то, что, скорее всего, сидела на кровати и просто упала вместе с ней. Не ударилась, потому, что кровать смягчила удар.

Сейчас Вероника находится в безопасности, однако её мысли с родителями.

— Я не знаю, что с отцом, что с матерью, и не знаю вообще, где они и что с ними, — делится она своей неопределенностью и тревогой, что добавляет еще больше переживаний к пережитому шоку.

После инцидента Веронику госпитализировали, и сейчас она находится в больнице, где восстанавливается после перелома ноги.

Ранее мы писали, что в ночь на 31 июля Россия устроила террор в столице. Взрывы в Киеве начали раздаваться около 23:20 и продолжались всю ночь.

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