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Диво серед руїн: дівчина вижила після падіння з 9-го поверху в Києві

Юлія Хоменко, редакторка сайту 31 Липня 2025, 16:15
Диво серед руїн: дівчина вижила після падіння з 9-го поверху в Києві

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