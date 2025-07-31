Диво серед руїн: дівчина вижила після падіння з 9-го поверху в Києві

Серед трагічних наслідків нічної атаки на столицю 31 липня 2025 року, коли Київ зазнав чергового удару, пролунала історія справжнього дива. Дівчина, на ім’я Вероніка, була у будинку, в який влучила ракета, і дивом вижила після падіння з дев’ятого поверху.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Вероніка відбулася відносно незначними травмами: зламаною ногою та вибитим зубом. Це видається майже неймовірним, враховуючи висоту падіння.

Зі слів самої Вероніки, вона була сонною і не відразу усвідомила, що відбувається.

— Я вилетіла з 9-го поверху. Зламана нога і зуб відвалився. Я була при тямі, я просто була сонна і не розуміла, що відбувається. Я чула вибух — і через секунду я на землі. Я не знаю, як це взагалі, як можна було пролетіти дев’ять поверхів і залишитися просто зі зламаною ногою — згадує Вероніка.

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Дівчина досі не може осягнути, як їй вдалося вціліти, пролетівши з такої висоти й відбутися лише однією зламаною кінцівкою та пошкодженим зубом.

Вона розмірковує, що, найімовірніше, вона сиділа на ліжку і просто впала разом з ним, і через це не вдарилася, бо ліжко м’яке.

Наразі Вероніка перебуває у безпеці, проте її думки з батьками.

— Я не знаю, що з батьком, що з матір’ю, і не знаю взагалі, де вони та що з ними, — ділиться вона своєю невизначеністю та тривогою, що додає ще більше переживань до пережитого шоку.

Після інциденту Вероніку госпіталізували, і наразі вона перебуває в лікарні.

Раніше ми писали, що у ніч проти 31 липня Росія влаштувала терор у столиці. Вибухи в Києві почали лунати близько 23:20 і тривали всю ніч.

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