Диво серед руїн: дівчина вижила після падіння з 9-го поверху в Києві

Серед трагічних наслідків нічної атаки на столицю 31 липня 2025 року, коли Київ зазнав чергового удару, пролунала історія справжнього дива. Дівчина, на ім’я Вероніка, була у будинку, в який влучила ракета, і дивом вижила після падіння з дев’ятого поверху. Про це йдеться у сюжеті ТСН. Вероніка відбулася відносно незначними травмами: зламаною ногою та вибитим зубом. Це видається майже неймовірним, враховуючи висоту падіння.Зі слів самої Вероніки, вона була сонною і не відразу усвідомила, що відбувається. — Я вилетіла з 9-го поверху. Зламана нога і зуб відвалився. Я була при тямі, я просто була сонна і не розуміла, що відбувається. Я чула вибух — і через секунду я на землі. Я не знаю, як це взагалі, як можна було пролетіти дев’ять поверхів і залишитися просто зі зламаною ногою — згадує Вероніка. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Де у Києві | Kyiv | Київ (@placekyiv) Дівчина досі не може осягнути, як їй вдалося вціліти, пролетівши з такої висоти й відбутися лише однією зламаною кінцівкою та пошкодженим зубом. Читати на тему У дитини різані рани: Київ знову під російською атакою Атака на Київ: що відомо? Вона розмірковує, що, найімовірніше, вона сиділа на ліжку і просто впала разом з ним, і через це не вдарилася, бо ліжко м’яке. Наразі Вероніка перебуває у безпеці, проте її думки з батьками. — Я не знаю, що з батьком, що з матір’ю, і не знаю взагалі, де вони та що з ними, — ділиться вона своєю невизначеністю та тривогою, що додає ще більше переживань до пережитого шоку. Фото: Скріншот Після інциденту Вероніку госпіталізували, і наразі вона перебуває в лікарні. Раніше ми писали, що у ніч проти 31 липня Росія влаштувала терор у столиці. Вибухи в Києві почали лунати близько 23:20 і тривали всю ніч. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: дрони, Київ Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter