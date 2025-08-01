Для тебе Війна в Україні

Ніч терору: у Києві обвалився під’їзд будинку, 31 загиблий (оновлено)

Марія Бєляєва, головна редакторка сайту 01 Серпня 2025, 10:45
київ сьогодні святошинський

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