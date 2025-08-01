У ніч проти 31 липня Росія влаштувала ніч терору у столиці. Вибухи у Києві почали лунати ще близько 23:20 і тривали всю ніч.

Спершу на місто заходила хвиля дронів, після чого ворог скерував на місто ракети. Подробиці атаки та наслідки вибухів у Києві сьогодні зібрали далі.

Удари по Києву: понад 150 поранених

Як повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, внаслідок вибухів є пошкодження у Солом’янському, Святошинському та Шевченківському районах міста.

Станом на 10:00 п’ятниці, 1 серпня, відомо про 159 поранених (серед них 16 — діти). Зокрема, поранення дістала 5-місячна дівчинка.

Внаслідок атаки загинула 31 людина, повідомив президент Володимир Зеленський.

Серед загиблих вже п’ятеро дітей.

Святошинський район

Внаслідок вибухів зруйнований підʼїзд житлового будинку.

Перші фото та відео з місця пригоди опублікував фотограф Ян Доброносов. На кадрах видно значні руйнування. Надзвичайники шукають під завалами людей.

Обвалився під’їзд будинку: фото

Ніч терору: у Києві обвалився під’їзд будинку, 31 загиблий (оновлено) / 10 Фотографій

— Ракетний удар просто по житловому будинку. Під завалами люди, — написав президент Володимир Зеленський.

Також пошкоджено сучасний ЖК Республіка.

Солом’янський район

Внаслідок падіння уламків зайнялася пожежа у багатоповерхівці. Тут один поранений.

Загорілася газова труба та автівки.

За ще однією адресою уламки БПЛА впали на верхній поверх дев’ятиповерхівки. Наслідки уточнюються.

Голосіївський район

Пошкоджені будівлі, зокрема, школа та дитячий садок.

Шевченківський район

Від ударної хвилі вибило вікна в дитячому відділенні лікарні.

1 серпня у Києві оголошено Днем жалоби за жертвами масованої атаки. Розважальні заходи у столиці буде скасовано, повідомив Кличко.

Якість повітря у Києві після атаки

Повітря у Києві після атаки традиційно забруднене продуктами горіння. Відчувається дим. Киянам радять зачинити вікна.

До речі, перевірити стан повітря у столиці ти можеш на онлайн-карті.

Станом на 06:45 значного забруднення на карті не спостерігається.

Головне фото: Ігор Клименко/Telegram.

Кожен з українців відчуває наслідки від ворожих ударів. Зокрема, щодо стану здоров’я. Дізнайся, чим ми дихаємо після атак РФ.

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