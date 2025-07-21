Ніч на 21 липня у Києві минула особливо неспокійно для жителів Лук’янівки у Шевченківському районі. Там вже не вперше пошкоджень зазнав ЖК Львівський квартал. Місцеві мешканці розповіли, якою була ніч, і як недбалість стала причиною великої пожежі в будинку. Мешканці Лук’янівки про прильоти під час обстрілу Києва Один із мешканців, Олександр, розповів, що люди хотіли самотужки загасити пожежу до приїзду рятувальників, аби вогонь не перекинувся далі. Проте виявилося, що у потрібну мить гідранти не працювали. — Хлопці хотіли увімкнути, щоб хоча б не дати розгорітися. Бо більш ніж половина того, що тріснуло, це все завдяки жару.Жар був такий, як вулкан. А гідранти не працювали. А це п’ятий прильот у сам квартал. Це кримінальний злочин. Олександр стверджує, що з першого дня, як в’їхав у ЖК, помітив, що у будинках немає жодних заходів безпеки. Укриття немає, замість цього ходять у підвал або у паркінг. Читати на тему Палає Львівський квартал у Києві: удар по столиці сьогодні — фото Атака на Київ: перші подробиці про наслідки. Ще одна мешканка, Людмила, підтверджує, що в багатостраждальному ЖК, яке зазнавало ударів кілька разів, укриттів немає. — Є приміщення напівпідвальне. Там ховаємося. Коли пожежа почалася, ми пішли туди в паркінг. Тривога почалася, ми спустилися ще об одинадцятій вечора. А приліт прийшовся вже ближче до четвертої ранку. Вона каже, що загалом чула шість прильотів. Той, що припав на їхній будинок, був останнім. Її квартира вціліла, а от сусідні мають пошкодження: десь тільки вибило вікна, а десь все вигоріло. Жінка залишиться у своєму будинку, ночувати в іншому місці не збирається. — А куди ховатися? Ховатися нікуди. Ми живемо у себе дома, але жити нам не дають. Будемо дома в себе, от такі справи. Сьогодні вночі ударів зазнав й Івано-Франківськ. Це найбільша атака на Прикарпаття за увесь час. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: війна в Україні, Київ Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter