Для тебе Війна в Україні
Ексклюзив

Жар був такий, як вулкан! Киянин про влучання у Львівський квартал

Ольга Читайло 21 Липня 2025, 10:20
Львівський квартал очевидці

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь