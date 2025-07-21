Ніч на 21 липня стала найгучнішою для Івано-Франківська з часу початку повномасштабної війни РФ проти України. В місті лунало багато вибухів, росіяни масовано атакували Івано-Франківську область та обласний центр. Про наслідки атаки повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Ми переповідаємо тобі далі головне. Атака на Івано-Франківськ сьогодні За повідомленням Руслана Марцінківа, місто та область сьогодні масовано атакували Шахедами та ракетами. — У трьох селах громади маємо пошкодження інфраструктури. Знаємо, що в одному з сіл нашої громади є постраждалі. Але в легкому стані, — повідомив він. Наразі відомо про чотирьох постраждалих. На жаль, ударів було дуже багато. Це була наймасштабніша атака з часу повномасштабного вторгнення, — додав міський голова Івано-Франківська. Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук також деталізувала, що через падіння уламків у громаді пошкоджено житлові будинки. Зафіксовано руйнування в Городенківській громаді. Також вона звернулася до жителів, аби у випадку виявлення уламків на відкритих територіях, ті не брали їх до рук, а одразу повідомляли всі відповідні служби. В області лише кілька хвилин тому дали відбій повітряної тривоги. Читати на тему Палає Львівський квартал у Києві: удар по столиці сьогодні — фото Атака на Київ: перші подробиці про наслідки. Вибухи в Івано-Франківську: наслідки атаки на фото Вибухи в Івано-Франківську сьогодні — це найбільша атака на Прикарпаття / 4 Фотографії В такий час всім українцям варто орієнтуватися, як правильно надавати домедичну допомогу пораненим. Раніше ми розповідали тобі про найпоширеніші помилки, які можуть коштувати життя: читай за посиланням. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: війна в Україні, Івано-Франківськ Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter