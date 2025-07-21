Вибухи в Івано-Франківську сьогодні — це найбільша атака на Прикарпаття

Ніч на 21 липня стала найгучнішою для Івано-Франківська з часу початку повномасштабної війни РФ проти України. В місті лунало багато вибухів, росіяни масовано атакували Івано-Франківську область та обласний центр.

Про наслідки атаки повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Ми переповідаємо тобі далі головне.

Атака на Івано-Франківськ сьогодні

За повідомленням Руслана Марцінківа, місто та область сьогодні масовано атакували Шахедами та ракетами.

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