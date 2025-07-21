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Вибухи в Івано-Франківську сьогодні — це найбільша атака на Прикарпаття

Вікторія Мельник, журналістка сайту 21 Липня 2025, 08:51
Вибухи в Івано-Франківську сьогодні — це найбільша атака на Прикарпаття

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