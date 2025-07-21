Ночь на 21 июля стала самой громкой для Ивано-Франковска с момента начала полномасштабной войны РФ против Украины. В городе звучало много взрывов, россияне массированно атаковали Ивано-Франковскую область и областной центр. О последствиях атаки сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Мы рассказываем тебе дальше главное. Атака на Ивано-Франковск сегодня По сообщению Руслана Марцинкива, город и область сегодня массированно атаковали Шахедами и ракетами.— В трех селах громады есть повреждения инфраструктуры. Знаем, что в одном из сел нашей громады есть пострадавшие. Но в легком состоянии, — сообщил он. К сожалению, ударов было очень много. Это была самая масштабная атака с момента полномасштабного вторжения, — добавил городской голова Ивано-Франковска. Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук также детализировала, что из-за падения обломков в общине повреждены жилые дома. Зафиксировано разрушение в Городенковской громаде. Также она обратилась к жителям, чтобы в случае обнаружения обломков на открытых территориях те не брали их в руки, а сразу сообщали все соответствующие службы. В области всего несколько минут назад дали отбой воздушной тревоги. Читать по теме Пылает Львовский квартал в Киеве: удар по столице сегодня — фото Атака на Киев: первые подробности о последствиях. Взрывы в Ивано-Франковске: последствия атаки на фото Самая большая атака на Прикарпатье — взрывы в Ивано-Франковске сегодня / 4 Фотографии В такое время всем украинцам следует ориентироваться, как правильно оказывать медицинскую помощь раненым. Раньше мы рассказывали тебе о самых распространенных ошибках, которые могут стоить жизни: читай по ссылке. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: война в Украине, Ивано-Франковск Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter