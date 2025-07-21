Для тебя Война в Украине

Самая большая атака на Прикарпатье — взрывы в Ивано-Франковске сегодня

Виктория Мельник, журналист сайта 21 июля 2025, 08:51
Самая большая атака на Прикарпатье — взрывы в Ивано-Франковске сегодня

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