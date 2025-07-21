Самая большая атака на Прикарпатье — взрывы в Ивано-Франковске сегодня

Ночь на 21 июля стала самой громкой для Ивано-Франковска с момента начала полномасштабной войны РФ против Украины. В городе звучало много взрывов, россияне массированно атаковали Ивано-Франковскую область и областной центр.

О последствиях атаки сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Мы рассказываем тебе дальше главное.

Атака на Ивано-Франковск сегодня

По сообщению Руслана Марцинкива, город и область сегодня массированно атаковали Шахедами и ракетами.

— В трех селах громады есть повреждения инфраструктуры. Знаем, что в одном из сел нашей громады есть пострадавшие. Но в легком состоянии, — сообщил он.

К сожалению, ударов было очень много. Это была самая масштабная атака с момента полномасштабного вторжения, — добавил городской голова Ивано-Франковска.

Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук также детализировала, что из-за падения обломков в общине повреждены жилые дома.

Зафиксировано разрушение в Городенковской громаде.

Также она обратилась к жителям, чтобы в случае обнаружения обломков на открытых территориях те не брали их в руки, а сразу сообщали все соответствующие службы.

В области всего несколько минут назад дали отбой воздушной тревоги.

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В такое время всем украинцам следует ориентироваться, как правильно оказывать медицинскую помощь раненым. Раньше мы рассказывали тебе о самых распространенных ошибках, которые могут стоить жизни: читай по ссылке.

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