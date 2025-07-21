Очередная шумная ночь для киевлян на 21 июля. На столицу Украины оккупанты бросили большое количество дронов Шахед и ракеты. Известно, что взрывы раздавались в шести районах Киева, оккупанты снова целили и по Лукьяновке. Что известно о последствиях атаки на Киев сегодня, рассказываем в материале.Последствия атаки на Киев сегодня По сообщению главы КМВА Тимура Ткаченко, зафиксировано попадание в нескольких районах столицы. В Дарницком районе произошло несколько возгораний, в том числе на крыше многоэтажки и нежилого здания, а также пожар в супермаркете. В Шевченковском районе произошло возгорание в жилом доме, по другому адресу горят балконы. Пострадал известный ЖК Львовский квартал. Фото: журналистка Ольга Читайло В Днепровском районе пожар в торговых рядах и падение обломков на территорию детского сада. В результате атаки поврежден вход станции метро Лукьяновка. Там выбило окна, сообщали о пожаре и задымлении на самой станции. Станция метро Лукьяновская работает на выходе для пассажиров, поезда осуществляют остановку на станции. В то же время на вход она закрыта. К сожалению, есть информация об одном погибшем в результате атаки, — сообщил Ткаченко. Также известно о шестерых раненых. В Соломенском районе произошло возгорание складских помещений. Читать по теме Карта воздушных тревог Украины онлайн: интерактивная карта, где есть угроза обстрела С помощью нескольких сайтов можно легко узнать информацию о воздушной тревоге по всей Украине. Обстрел Києва: фото последствий Пылает Львовский квартал в Киеве: удар по столице сегодня — фото / 21 Фотография Главное, что произошло на фронте за прошедшую неделю, мы, как всегда, собрали для тебя в нашем материале Фронт.Головне. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: война в Украине, Киев Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter