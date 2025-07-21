Очередная шумная ночь для киевлян на 21 июля. На столицу Украины оккупанты бросили большое количество дронов Шахед и ракеты.

Известно, что взрывы раздавались в шести районах Киева, оккупанты снова целили и по Лукьяновке.

Что известно о последствиях атаки на Киев сегодня, рассказываем в материале.

Последствия атаки на Киев сегодня

По сообщению главы КМВА Тимура Ткаченко, зафиксировано попадание в нескольких районах столицы. В Дарницком районе произошло несколько возгораний, в том числе на крыше многоэтажки и нежилого здания, а также пожар в супермаркете.

В Шевченковском районе произошло возгорание в жилом доме, по другому адресу горят балконы. Пострадал известный ЖК Львовский квартал.

В Днепровском районе пожар в торговых рядах и падение обломков на территорию детского сада.

В результате атаки поврежден вход станции метро Лукьяновка. Там выбило окна, сообщали о пожаре и задымлении на самой станции.

Станция метро Лукьяновская работает на выходе для пассажиров, поезда осуществляют остановку на станции. В то же время на вход она закрыта.

К сожалению, есть информация об одном погибшем в результате атаки, — сообщил Ткаченко.

Также известно о шестерых раненых.

В Соломенском районе произошло возгорание складских помещений.

Обстрел Києва: фото последствий

Пылает Львовский квартал в Киеве: удар по столице сегодня — фото / 21 Фотография

Главное, что произошло на фронте за прошедшую неделю, мы, как всегда, собрали для тебя в нашем материале Фронт.Головне.

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