Для тебя Война в Украине

Пылает Львовский квартал в Киеве: удар по столице сегодня — фото

Виктория Мельник, журналист сайта 21 июля 2025, 08:14
киев

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