Неделя от недели отличается. Еще на прошлой мы лезли в помиральную яму, а сегодня радуемся, что США снова возобновят поставки оружия Украине.

Мы продолжаем цикл материалов Фронт. Головне и публикуем краткий дайджест событий на фронте, которые случились в течение недели 14-18 июля 2025 года.

Самые горячие участки

Багатырь, Донецкая область

По сообщению аналитиков Deep State, россияне оккупировали село Багатырь в Донецкой области.

16 июля спикер ОСУВ Хортица Виктор Трегубов сообщил Суспільному, что в Багатыре продолжаются бои в окрестностях, а войска РФ контролируют Новохатское.

Багатырь утрачен на прошлой неделе, но идут бои в окрестностях, — сказал он.

Новопавловское направление

Аналитики Deep State также заявили, что оккупанты имеют немалые продвижения на Новопавловском направлении. В частности, на админгранице Донецкой и Днепропетровской областей, занимают там посадки и села.

— Весь отрезок от Алексеевки до Новополя находится под давлением противника, который с помощью своего основного ресурса — пехоты и больших потерь, — прокладывает себе путь к оккупации Донбасса.

Активный район Дачного в Днепропетровской области, населенного пункта Ялта, хаотическая ситуация по отрезку Новохатское-Поддубное-Мирное-Перестройка-Комар-Федоровка-Воскресенка, — говорят аналитики.

Они также отмечают, что ключевым вопросом для россиян здесь является полная оккупация Донецкой области.

Также, вероятно, россияне хотят перейти админграницу Днепропетровской области для медийной пропаганды.

Малиновка, Запорожская область

В эфире телемарафона Єдині новини спикер ОК Юг Владислав Волошин заявил, что Малиновка все еще держится силами обороны Украины.

— Оккупирован какой-то населенный пункт — это громко сказано, поэтому противник просто уничтожает и населенный пункт, и все наши позиции, которые там есть.

Фронт. Головне: оккупация Багатыря и напряжение в Новопавловском направлении — новости этой недели / 2 Фотографии

Кроме того, в Deep State добавили, что закрепление россиян происходит по преимуществу в живой силе.

Враг оказывает давление именно в полосе подразделения ТРО, поскольку понимает, что имеет большое преимущество в средствах и еще большее — в живой силе.

Тактика врага и особые события

Длина инженерно-фортификационных сооружений врага — 8312 км

Такое исследование было опубликовано аналитиками Deep State. Согласно ему, по состоянию на 2023 год оккупанты “накопали” около шести тысяч километров инженерно-фортификационных сооружений.

В настоящее время их 8132 км.

Как увеличилось количество ИФС по областях:

Донецкая — 2814 км (+51%);

Запорожская — 1991 км (+7%);

Луганская — 1302 км (+14%);

Херсонская — 483 км (+29%);

АР Крым — 278 км (+5%);

Харьковская — 126 км (+350%).

— Россияне сменили приоритеты своего внимания на фортификации, переключившись с глубины на позиционное построение обороны с процессом продвижения. На многих участках противник оттеснил наши подразделения от основных линий обороны или ситуация просто не изменилась и линия боевых столкновений проходит недалеко от давно подготовленных позиций, как на юге, — добавили там.

Потери России в войне против Украины

Общее количество атак на фронте

Раньше мы рассказывали тебе, к чему следует подготовиться в июле из-за войны. В частности, эксперты напоминают об информационном противостоянии: Россия готовит информационные атаки против Украины и мира.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!