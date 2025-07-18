Для тебя Война в Украине

Фронт. Головне: оккупация Багатыря и напряжение в Новопавловском направлении — новости этой недели

Виктория Мельник, журналист сайта 18 июля 2025, 18:00 3 мин.
фронт главное
Фото Facebook

