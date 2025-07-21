Для тебя Война в Украине

Жар был такой, что вулкан! Киевлянин о попадании во Львовский квартал

Ольга Читайло 21 июля 2025, 10:20
Львовский квартал очевидцы

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