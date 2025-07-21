Ночь на 21 июля в Киеве прошла особенно неспокойно для жителей Лукьяновки в Шевченковском районе. Там уже не впервые повреждения получил ЖК Львовский квартал. Местные жители рассказали, какой была ночь и как халатность стала причиной большого пожара в доме.

Жители Лукьяновки о прилетах при обстреле Киева

Один из жителей Александр рассказал, что хотели самостоятельно потушить пожар до приезда спасателей, чтобы огонь не перекинулся дальше. Однако оказалось, что в нужный момент гидранты не работали.

— Ребята хотели включить, чтобы хотя бы не дать разгореться. Ведь более половины треснувшего, это все благодаря жару.

Жар был такой, что вулкан. А гидранты не работали. А это пятый прилет в квартал. Это криминальное преступление.

Александр утверждает, что с первого дня, когда въехал в ЖК, заметил, что в домах нет никаких мер безопасности. Укрытия нет, вместо этого ходят в подвал или в паркинг.

Еще одна жительница Людмила подтверждает, что в многострадальном ЖК, которое испытывало удары несколько раз, укрытий нет.

— Есть полуподвальное помещение. Там прячемся. Когда пожар начался, мы пошли в паркинг. Тревога началась, мы спустились еще в одиннадцать вечера. А прилет пришелся уже ближе к четырем утра.

Она говорит, что всего слышала шесть прилетов. Тот, который пришелся на их дом был последним. Ее квартира уцелела, а вот соседние имеют повреждения: где-то только выбило окна, а где-то все выгорело.

Женщина останется в своем доме, ночевать в другом месте не собирается.

— А куда прятаться? Прятаться некуда. Мы живем у себя дома, но жизнь нам не дают. Будем дома у себя, вот такие дела.

Сегодня ночью удары потерпел и Ивано-Франковск. Это самая большая атака на Прикарпатье за все время.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!