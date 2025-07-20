Перекис для ран і тампони для зупинки крові — топ-7 помилок з такмеду

Важко уявити передову без тактичної медицини, яка потрібна для стабілізації стану пораненого. Втім, у цій справі кожна помилка може вартувати життя та здоров’я бійця.

УП.Життя спільно з благодійним фондом Лелека-Україна створили перелік найпоширеніших помилок, які часто зустрічаються на фронті. Деякі поради стануть корисними й цивільним, адже обстріли українських міст тривають.

Розбиратися в медичних помилках допомагали бойова медикиня с позивним Саша Кись, медикиня медичної служби Ульф окремого батальйону Вовки да Вінчі Марина Халімоненко, начмед 3 штурмової бригади Вікторія Ковач та хірург медичної служби Ульф Євгеній Коломієць.

Найрозповсюдженіші помилки з тактичної медицини

Помилка №1: використання гігієнічних тампонів для зупинки кровотечі

Тампонування — один зі способів зупинки крові, який не має жодного стосунку до гігієнічних засобів для жінок.

За словами Саши Кись, міфи про тампони з’явилися ще з часів війни в Афганістані. Згодом вони знайшли друге життя під час війни в Україні.

Вона додає, що тампон не перекриває критичну кровотечу, а поглинати рідину. Він не здатен допомогти крові згортатись чи зупинятись.

То що ж таке тампонування? Це запинка крові за допомогою сильного тиску.

— При тампонаді ми знаходимо джерело кровотечі й дуже-дуже щільно набиваємо матеріалом рану. Таким чином ми фактично фізично створюємо корок в місці розриву судин. Це боляче і це потребує чимало матеріалу.

Для цього можна використати навіть футболку, порвану на смужки. Але робити ці дії варто лише в екстреній ситуації. Проте зазвичай використовують гемостатичні бинти/марлі. Вони просочені речовинами, які часто мають знезаражувальну дію та допомагають крові швидше згортатись.

Помилка №2: використовувати “щось” замість якісного турнікета

Іноді в аптечках бійців досі можна знайти джгути Есмарха. Проте головна проблема не в тому, що він не здатен зупинити кровотечу, а в тому, що він гумовий.

— Гума вимоглива до умов зберігання. Якщо її довго носити на прикладі, то вона стає крихкою і часто в критичній ситуації, коли він потрібен, джгут не працює, — каже Саша Кись.

Ще одна проблема — неякісні турнікети, яких було чимало на початку вторгнення, а іноді їх можна зустріти й зараз. Вони часто рвуться, скручуються вузлом, що не дає створити достатній тиск.

Вони можуть бути завузькими й лише погіршувати травму. А ще у неякісних турнікетів часто ламаються воротки, — додає бойова медикиня.

Вороток — це невелика деталь, яку треба обернути, щоб зупинити кровотечу та зафіксувати турнікет.

Помилка №3: відсутність конверсії турнікета

Конверсія турнікета — не просто помилка. Дуже часто це призводить до високих ампутацій кінцівок, які не підлягають протезуванню.

Конверсія турнікета — це його заміна на інший метод зупинки кровотечі, наприклад, тампонаду. Боєць має володіти навичками конверсії турнікета згідно з наказом МОЗ та стандартами НАТО.

Чому бійці іноді не можуть опанувати конверсію? На це впливає складність навички, недостатня підготовка під час БЗВП та недбале ставлення до тренінгів з такмеду.

Щоб уникнути таких випадків, потрібно проводити повторний огляд пораненого бійця, якщо це дозволяють умови. Після накладання турнікета варто зрозуміти масштаби та розташування поранення.

Є ймовірність, що турнікет не потрібен, і, знявши його, кінцівку не доведеться відрізати.

Помилка №4: відсутність щитків на очі

Часто бійці втрачають зір через невикористання щитків на очі. Вони входять в індивідуальну аптечку першої допомоги.

Щиток накладають на поранене око. Він має захистити його від тиску, що стає причиною втрати зору, коли тканинна пов’язка прилипає до рани та призводить до вивороту ока.

Дуже важливо підкладати під пов’язку жорсткий щиток, а не марлю чи іншу тканину.

Помилка №5: неправильне лікування опіків та порізів

Бойова медикиня Марина Халімоненко каже, що популярний серед людей перекис водню та зеленку не використовують в бригаді Вовки да Вінчі.

Невеликі порізи можна обробити рану водою та милом. А от перекис водню може подразнити шкіру та уповільнити процес загоєння.

За словами медикині, з антисептиків найбільшу доказовість має розчин Бетадину або Повідон-йоду. Проте перед його застосуванням важливо промити рану.

Щодо лікування опіків, то ефективною першою допомогою є промивання опіку прохолодною водою. Лікар також може прописати мазь з антибіотиком. В аптечці варто мати протиопікові гідрогелеві пов’язки, що охолоджують обпечене місце.

Хірург Євгеній Коломієць додає, що їх краще використовувати для побутових опіків. У польових умовах або на стабпункті краще накласти суху стерильну пов’язку, яку треба постійно змінювати.

Помилка №6: тампонування черевної порожнини/грудної клітки

Начмед 3 ОШБр Вікторія Копач пояснює, що порожнини не тампонуються, адже немає точки притиснення, як з кінцівками, які притискають до кісток.

Тампонування тут немає сенсу, бо бинт просто “рухається” у порожнину, а вона може “прийняти” його дуже багато.

Варіантів на рівні бойового медика небагато. Щоб зупинити таку кровотечу, треба якомога швидше знайти її джерело і перетиснути судину. Проте зазвичай це можливо тільки хірургічно.

Єдиний порятунок — терміновий контакт з медичним працівником, який володіє навичками хірургічної зупинки кровотечі.

Помилка №7: Відсутність шийного коміра

Шийний комір потрібний для стабілізації шийного відділу хребта і голови. Проте часто евакуацію проводять без нього.

Але він є важливий, якщо не можна виключити травму шийного відділу хребта у бійця. Це стосується випадків, коли поранений втратив свідомість.

А в чому різниця між джгутом та турнікетом ми детально розповідали в нашому матеріалі.

Фото: окремий батальйон Вовки да Вінчі

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