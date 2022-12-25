Здоров'я та краса

Джгут і турнікет: що це таке, у чому різниця та як правильно використовувати

Богдана Макалюк, редакторка сайту 25 Грудня 2022, 20:00
Що таке джгут і турнікет: яка різниця і як правильно зупинити кровотечу
Фото: Depositphotos

Більше новин
Запорізька область сьогодні: обстріл Магдалинівки та Степного
Зруйнована гімназія, понівечені десятки будинків та поранені діти — російські військові продовжують тероризувати Запоріжжя
Роутер
Щоб Wi-Fi працював як годинник: як підключити роутер до повербанка
Правильний порядок їжі: що це та чим корисно для організму
Їсти у правильному порядку? Нутриціологиня розповіла, як це покращує здоров’я
Місячний календар успішних днів на січень 2023
Коли планувати важливі справи? Місячний календар сприятливих дат на січень 2023
Дивитись більше

Матеріали по темі

Діти Охматдиту
Від британських сердечок — українським! Хто подарував різдвяне диво діткам Охматдиту
Омега-3 як обрати
Такі різні, такі незрозумілі: як обрати правильний комплекс Омега-3
Як допомогти собі емоційно
Бережи своє здоров’я! Що таке прийняття в психології і як воно допоможе при відключенні світла, води та газу
Гормезис
Зима, холод та гормезис: що це таке та як він покращить твоє здоров’я

Відео
0:02:26
Запорізька область сьогодні: обстріл Магдалинівки та Степного

Зруйнована гімназія, понівечені десятки будинків та поранені діти — російські військові продовжують тероризувати Запоріжжя
0:04:02
Різдво
Франківщина: вікові традиції святкування Різдва — від коляди до традиційних страв
0:04:47
Історія захисників Маріуполя
Одному Богу відомо, як ми там вижили: вражаюча історія захисників Маріуполя, які два місяці жили під землею
Додому повернулися кілька захисників острова Зміїний
Після дев’яти місяців полону! Додому повернулися кілька захисників острова Зміїний
0:04:41
Діти Охматдиту
Від британських сердечок — українським! Хто подарував різдвяне диво діткам Охматдиту
0:04:45
Ситуація на кордоні з Білоруссю 25.12.2022
Білорусь перекидає батальйони до кордону з Україною? Що відбувається на Північному напрямку
0:01:57
Щедрик ЗСУ
Бійці заспівали Щедрик! Різдво Христове по всій лінії фронту
0:10:36
Бахмут сьогодні: ситуація у місті та прогноз на зиму
Чому росіяни вчепилися в Бахмут? Ситуація у місті зараз і чого чекати взимку
0:04:54
Ситуація на Південному напрямку - Наталя Гуменюк
Вони хочуть спотворити нам свята — Наталя Гуменюк про наміри росіян і терор Півдня України
0:06:06
Енергетична ситуація в Києві: коли стане легше
Світло один раз на добу і то вночі — як живуть кияни з дефіцитом електрики та коли стане легше
Більше відео
Місячний календар успішних днів на січень 2023
Читати далі
Коли планувати важливі справи? Місячний календар сприятливих дат на січень 2023
Омега-3 як обрати
Читати далі
Такі різні, такі незрозумілі: як обрати правильний комплекс Омега-3

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь