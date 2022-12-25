Джгут і турнікет: що це таке, у чому різниця та як правильно використовувати

Знати ази тактичної медицини та домедичної допомоги важливо усім, а для українців зараз це є критичною необхідністю. Вчасно зупинена кровотеча може врятувати людині кінцівку чи навіть життя.

Зупинити кровотечу можна за допомогою турнікета, але треба вміти ним користуватися. На платформі Бережи себе розповіли, що таке джгут та турнікет і як ними користуватися.

Що таке джгут і турнікет

Турнікет — це англійський переклад слова джгут. Так склалося, що в Україні турнікетами називають джгути, які затягують кінцівку завдяки закрутці. Такий вид джгутів найрозповсюдженіший.

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Які снують різновиди джгутів:

джгути тип Есмарха — не рекомендують для комплектації аптечок військовослужбовців;

джгути Ratcheting-типу або Ретчет-джгути — рекомендовані програмою Тактичної допомоги пораненим на полі бою (Tactical Comat Casualty Care, ТССС), але є ті, що рекомендовані тільки для цивільних;

пневматичні джгути — рекомендовані TCCC.

Рекомендації від комітету ТССС — найвища форма визнання для джгута у світі. Ці рекомендації надають право укоплектовувати джгутами аптечки американських солдатів.

Є якісні турнікети українського виробництва, проте вони ще не схвалені ТССС. По-перше, бо комісія збирається дуже рідко. По-друге, вони орієнтовані на свою країну.

МОЗ України обіцяє розробити контрольовану державою процедуру тестування та схвалення турнікетів.

Чим небезпечні неякісні джгути

Якщо використовувати неякісні турнікети, то життя постраждалого(-ї) може бути під загрозою. Погані турнікети можуть:

зламатися на етапі затягування;

затягнутися на початковому етапі добре, але потім давати сильний хід матеріалу та послаблюватися з часом. Постраждалий(-а) може втрачати кров;

викликати компартмент-синдром та збільшувати ризики для кінцівки.

Коли треба використовувати турнікет

Використовувати турнікет треба, коли у постраждалого(-ї) почалася критична (масивна) кровотеча. Цей вид кровотечі найчастіше трапляється на кінцівках та місцях вузлових з’єднань (шия, пах, стегна, пахви). Постраждалий(-а) швидко втрачає кров у великій кількості.

Така інтенсивна кровотеча може загрожувати смертю за дві-три хвилини.

Ознаки критичної кровотечі:

пляма крові, що збільшується на одязі постраждалого(-ї);

калюжа крові, що збільшується біля постраждалого(-ї);

фонтанування крові з місця поранення;

ампутація частини тіла, більшої за третину долоні або стопи;

пов’язка, що не спрацювала та просочена кров’ю;

кровотеча, що стала причиною втрати свідомості.

Як зупинити кровотечу джгутом (турнікетом): інструкція

Насамперед треба переконатися, що тобі нічого не загрожує. Обов’язково треба мати при собі пару рукавичок, бажано нітрилові. Оглянь місце кровотечі й перевір, чи є ознаки критичної кровотечі. Обов’язково поклич на допомогу, але не витрачай на це багато часу. Одягни рукавчики та наклади джгут максимально високо на поранену кінцівку. Затягуй його, поки кровотеча не зупиниться. Якщо через анатомічні особливості або через характер травми перший джгут не спрацював, наклади другий вище першого.

Якщо виявлено кровотечу в області шиї, паху або пахв, треба притиснути рану пальцем або рукою у рукавичці. Потім затампонуй рановий канал гемостатичною марлею або звичайним бинтом.

Продовжуй тиск на рану ще щонайменше три хвилини.

Тренувальні відео про тампонування українською та англійською ти можеш знайти за посиланням. Це нелегка процедура, проте цивільні без медичної освіти можуть опанувати її під час тренінгу.

Якщо у постраждалого(-ї) кровотеча в області тулуба, треба щільно притиснути рану рукою або чистою матерією. Контролювати його (її) дихання, ваш тиск на рану не має заважати процесам дихання.

При транспортуванні потерпілого(-ї) до медичного закладу, треба постійно перевіряти затягненість джгута та ступінь блокування кровотечі, бо вони можуть послаблюватися.

Інструкцію з накладання джгута однією та двома руками ти можеш знайти за посиланням.

Чи можна використовувати турнікети повторно

Після першого застосування турнікет втрачає свою ефективність, тому не варто використовувати його повторно. Хоча є випадки, коли люди робили так, бо не мали інших засобів для допомоги постраждалим.

Джгут, який використовується повторно, може зашкодити постраждалому(-ій): викликати компартмент-синдром і збільшити ризики для кінцівки.

Ти можеш врятувати життя своїми знаннями. Раніше ми розповідали історію тренера з тактичної медицини Алі, який вижив під час окупації в Бучі та зараз навчає інших.

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