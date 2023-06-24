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Як зібрати ліки для військових? Що має бути в бойовій аптечці та в якій кількості — інструкція

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 24 Червня 2023, 13:00
Як зібрати аптечку для військового: що там має бути
Фото: Pexels

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