Як зібрати ліки для військових? Що має бути в бойовій аптечці та в якій кількості — інструкція

Життя наших військових — важливі. Фронт — це місце, де щодня може статися непередбачуване, трагічне чи болісне. Якісно зібрана аптечка може врятувати не одне життя. Тому читай, як зібрати аптечку для військових — що там має бути та в якій кількості.

Як зібрати аптечку для військових: що там має бути

Бойовий медик 28-ої ОМБр на псевдо Ватсон розповів, що має бути в аптечці військових. Для того щоб пояснити на наочному прикладі, військовий ЗСУ показав три аптечки — від волонтерів, військового, та воїна, який йде на штурм. В кожній аптечці військового має бути кровоспинний турнікет.

Турнікет має бути якісним, не китайського виробництва. Також там мають бути ножиці, які здатні розрізати берці. Правильно тактично складена аптечка має не розсипатися під час відкриття, все, що там лежить, має бути на своєму місці та не випадати з аптечки, щойно вона відкривається.

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Крім турнікета та ножиць, в аптечці військового мають бути:

Бандаж. Стропоріз. Назофарингеальна трубка. Декомпресійна голка. Маркер. Картка пораненого. Pill pack. Ковдри. Дві оклюзійні пов’язки. Гемостатичний бинт. Пластир. Рукавички.

Це той набір, який здатний врятувати життя військових. Тому аптечка має бути складена саме таким чином. В аптечці мають бути прорезинені відсіки, щоб кожен препарат та засіб мав своє місце та був зафіксованим.

Військовий наголошує, що завжди потрібно звертати увагу на якість турнікетів. Підробок дуже багато, вони є високоякісні, але все одно залишаються підробкою. Турнікети мають бути сертифікованими.

На сертифікованих турнікетах вказана назва, серія і номер, де він виготовлений. Також є український виробник турнікетів. Вони називаються Січ. Військовий радить переглянути свою аптечку та перевірити, чи все, що там є, сертифіковане та якісне.

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