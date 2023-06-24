Как собрать лекарства для военных? Что должно быть в боевой аптечке и в каком количестве — инструкция

Жизни наших военных — важны. Фронт — это место, где каждый день может произойти непредсказуемое, трагическое или болезненное. Качественно собранная аптечка может спасти не одну жизнь. Поэтому читай, как собрать аптечку для военных, что там должно быть и в каком количестве.

Как собрать аптечку для военных: что там должно быть

Боевой медик 28-й ОМБр с позывным Ватсон рассказал, что должно быть в аптечке военных. Для того чтобы объяснить на наглядном примере, военный ВСУ показал три аптечки — для волонтера, военного и идущего на штурм воина. В каждой военной аптечке должен быть кровоостанавливающий турникет.

Турникет должен быть качественным, не китайского производства. Также там должны быть ножницы, способные разрезать берцы. Правильно тактически сложенная аптечка не должна рассыпаться во время открытия, все, что там лежит, должно быть на своем месте и не выпадать из аптечки, как только она открывается.

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Кроме турникета и ножниц, в аптечке военного должны быть:

Бандаж. Стропорез. Назофарингеальная трубка. Декомпрессионная игла. Маркер. Карта раненого. Pill pack. Одеяла. Две окклюзионные повязки. Гемостатический бинт. Пластырь. Перчатки.

Это тот набор, который способен спасти жизнь военных. Поэтому аптечка должна быть сложена именно таким образом. В аптечке должны быть прорезинены отсеки, чтобы каждый препарат и средство имели свое место и были зафиксированы.

Военный отмечает, что всегда нужно обращать внимание на качество турникетов. Подделок очень много, они бывают высококачественные, но все равно остаются подделкой. Турникеты должны быть сертифицированы.

На сертифицированных турникетах указано название, серия и номер, где он изготовлен. Также украинский производитель турникетов. Они называются Січ. Военный советует осмотреть свою аптечку и проверить, все ли, что там есть, сертифицировано и качественное.

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