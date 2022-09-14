“Вата” в твоей аптечке: какие лекарства лучше выбросить, чем применить — советы медиков

Заботиться о своем здоровье — полезная привычка. Думаешь, все, что лежит в аптечке, помогает и спасает? Подборкой “ватных” лекарственных средств поделились на платформе Бережи себе. Мы расскажем, какие популярные лекарства на самом деле недейственны и что нужно выбросить из аптечки.

Какие лекарства нужно выбросить из аптечки

Много лекарственных средств мы кладем в аптечку, не задумываясь, потому что так делали мама и бабушка. Но доказательная медицина не стоит на месте. Поэтому начинаем ревизию “ватных” лекарств.

Первое, до чего должны дойти руки, советские цветные антисептики: зеленка, синька, йод, свекольный фукорцин, перекись водорода — их эффективность мало доказана. К тому же есть более “гуманные” средства.

Заливать ранки такими антисептиками больно даже взрослым, не говоря уже о детях, поэтому лучше выбрать более безопасную альтернативу.

Забыть навсегда необходимо и о фурацилине, дыхании над картофелем и растирании водкой. Фурацилин не снимает боль, воспаление или отек, не освежает дыхание и не имеет доказанной эффективности.

Дыхание над картофелем, вероятно, прошли многие дети и внуки. Но и оно неэффективно.

Доцент кафедры оториноларингологии Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого и врач-отоларинголог Александр Семенюк говорит, что этот метод возник от нехватки знаний и лекарств.

К тому же, дыхание картофелем занятие довольно опасное, потому что пар может обжечь дыхательные пути и лицо.

Растирание ушей и тела водкой — еще один устаревший и недейственный метод. Врач объясняет это тем, что в советское время считали, что водка ускоряет кровообращение и уменьшает воспаление. Доказательств этому нет.

Водочные компрессы могут вызвать ожог кожи и даже алкогольное опьянение.

Что стоит положить в аптечку

Хлоргексидин — антисептик, альтернатива зеленке, перекиси водорода и йода. Он не причиняет дополнительной боли. Необходимая концентрация средства 0,5-2%. Обрабатывать раны можно даже малышам от двух месяцев. Ибупрофен (парацетамол) — обезболивающее вместо фурацилина и спиртовых компрессов. Антибиотики для дыхательных путей — по назначению врача. В качестве правильной альтернативы дыханию над картофелем.

Ранее мы рассказывали, как правильно хранить лекарства дома.

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