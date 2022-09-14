“Вата” в твоей аптечке: какие лекарства лучше выбросить, чем применить — советы медиков

Заботиться о своем здоровье — полезная привычка. Думаешь, все, что лежит в аптечке, помогает и спасает? Подборкой “ватных” лекарственных средств поделились на платформе Бережи себе. Мы расскажем, какие популярные лекарства на самом деле недейственны и что нужно выбросить из аптечки.
Много лекарственных средств мы кладем в аптечку, не задумываясь, потому что так делали мама и бабушка. Но доказательная медицина не стоит на месте. Поэтому начинаем ревизию “ватных” лекарств.
Первое, до чего должны дойти руки, советские цветные антисептики: зеленка, синька, йод, свекольный фукорцин, перекись водорода — их эффективность мало доказана. К тому же есть более “гуманные” средства.
Заливать ранки такими антисептиками больно даже взрослым, не говоря уже о детях, поэтому лучше выбрать более безопасную альтернативу.
Забыть навсегда необходимо и о фурацилине, дыхании над картофелем и растирании водкой. Фурацилин не снимает боль, воспаление или отек, не освежает дыхание и не имеет доказанной эффективности.
Дыхание над картофелем, вероятно, прошли многие дети и внуки. Но и оно неэффективно.
Доцент кафедры оториноларингологии Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого и врач-отоларинголог Александр Семенюк говорит, что этот метод возник от нехватки знаний и лекарств.
К тому же, дыхание картофелем занятие довольно опасное, потому что пар может обжечь дыхательные пути и лицо.
Растирание ушей и тела водкой — еще один устаревший и недейственный метод. Врач объясняет это тем, что в советское время считали, что водка ускоряет кровообращение и уменьшает воспаление. Доказательств этому нет.
Водочные компрессы могут вызвать ожог кожи и даже алкогольное опьянение.
Ранее мы рассказывали, как правильно хранить лекарства дома.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!