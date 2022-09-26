Скласти якісну військову аптечку — варто вміти. Незамінні та непотрібні речі для порятунку на передовій

Під час війни дуже важливо правильно складати військову аптечку, щоб вона була компактна, мобільна, неважка, але при цьому якісна та ефективна.
Інструктор з тактичної медицини благодійного фонду Солом’янські котики Олексій Ярильченко розповів виданню The Village Україна, що обов’язково потрібно додати до аптечки, а що можна звідти прибрати.
Ось кілька незамінних речей в аптечці для військових:
Аптечку можна збирати самостійно або ж купити вже готові набори, наприклад американські Bleeding Control. Вони зазвичай мають інструкцію, як користуватись засобами.
Якщо людина вже знає, як застосовувати ці елементи, то можна додатково покласти:
На аптечці не варто економити й формувати її “аби було”. Прибери з неї зайві речі та зменш вагу медичного боксу.
Непотрібні радянські засоби:
Утім пам’ятай: щоб врятувати людину навіть найкращої аптечки — замало. Потрібно досконало знати, як нею користуватись та регулярно відпрацьовувати свої навички.
Читай, як правильно обробляти рани для їх якнайшвидшого загоєння.
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