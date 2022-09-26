Скласти якісну військову аптечку — варто вміти. Незамінні та непотрібні речі для порятунку на передовій

Під час війни дуже важливо правильно складати військову аптечку, щоб вона була компактна, мобільна, неважка, але при цьому якісна та ефективна.

Інструктор з тактичної медицини благодійного фонду Солом’янські котики Олексій Ярильченко розповів виданню The Village Україна, що обов’язково потрібно додати до аптечки, а що можна звідти прибрати.

Що покласти у військову аптечку

Ось кілька незамінних речей в аптечці для військових:

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якісний турнікет — для затискання судин і регуляції інтенсивності кровотоку (рекомендований ТС3);

гемостатична чи звичайна марля, бинти — для тампонування глибоких поранень не на кінцівках (наприклад, на шиї чи паховій зоні);

бандаж — для фіксації тампонування та зупинки некритичних кровотеч;

еластичний бинт — іноді для заміни бандажа;

рукавички — для стерильності;

спеціальні ножиці — для розрізання одягу пораненого;

маркер — для написання часу накладання турнікета (ця інформація потрібна лікарям).

Аптечку можна збирати самостійно або ж купити вже готові набори, наприклад американські Bleeding Control. Вони зазвичай мають інструкцію, як користуватись засобами.

Якщо людина вже знає, як застосовувати ці елементи, то можна додатково покласти:

оклюзійні наліпки (2 шт.) — для перешкоджання потраплянню повітря в рану у разі пошкодження грудної клітини; армований скотч — для тих самих поранень; термоковдра — для зігрівання постраждалого та кращого процесу згортання крові; накладки-щитки на око — для надання допомоги у разі поранення ока; спеціальні пов’язки — для полегшення стану у разі опіків.

Що прибрати з аптечки

На аптечці не варто економити й формувати її “аби було”. Прибери з неї зайві речі та зменш вагу медичного боксу.

Непотрібні радянські засоби:

джгут Есмарха;

зеленка;

нашатир;

аміак;

перекис водню;

наркотичні знеболювальні;

алкоголь.

Утім пам’ятай: щоб врятувати людину навіть найкращої аптечки — замало. Потрібно досконало знати, як нею користуватись та регулярно відпрацьовувати свої навички.

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