Собрать качественную военную аптечку — нужно уметь. Незаменимые и ненужные вещи для спасения на передовой

Во время войны очень важно правильно собрать военную аптечку, чтобы она была компактной, мобильной, нетяжелой, но при этом качественной и эффективной.
Инструктор по тактической медицине благотворительного фонда Соломенские котики Алексей Ярильченко рассказал изданию The Village Украина, что обязательно нужно добавить в аптечку, а что можно оттуда убрать.
Вот несколько незаменимых вещей в аптечке для военного:
Аптечку можно собирать самостоятельно или купить уже готовые наборы, например американские Bleeding Control. Они обычно имеют инструкцию по использованию средств.
Если человек уже знает, как использовать эти элементы, то можно дополнительно положить:
На аптечке не стоит экономить и формировать ее “чтобы было”. Убери из нее лишние вещи и уменьши вес медицинского бокса.
Ненужные советские средства:
Однако помни: чтобы спасти человека даже лучшей аптечки мало. Нужно досконально знать, как ею пользоваться и регулярно отрабатывать свои навыки.
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