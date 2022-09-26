Собрать качественную военную аптечку — нужно уметь. Незаменимые и ненужные вещи для спасения на передовой

Во время войны очень важно правильно собрать военную аптечку, чтобы она была компактной, мобильной, нетяжелой, но при этом качественной и эффективной.

Инструктор по тактической медицине благотворительного фонда Соломенские котики Алексей Ярильченко рассказал изданию The Village Украина, что обязательно нужно добавить в аптечку, а что можно оттуда убрать.

Что положить в военную аптечку

Вот несколько незаменимых вещей в аптечке для военного:

качественный турникет — для зажима сосудов и регуляции интенсивности кровотока (рекомендуемый ТС3);

гемостатическая или обычная марля, бинты — для тампонирования глубоких ранений не на конечностях (например, на шее или паховой зоне);

бандаж — для фиксации тампонирования и остановки некритических кровотечений;

эластичный бинт — иногда для замены бандажа;

перчатки — для стерильности;

специальные ножницы — для разрезания одежды раненого;

маркер — для написания времени наложения турникета (эта информация нужна врачам).

Аптечку можно собирать самостоятельно или купить уже готовые наборы, например американские Bleeding Control. Они обычно имеют инструкцию по использованию средств.

Если человек уже знает, как использовать эти элементы, то можно дополнительно положить:

окклюзионные наклейки (2 шт.) — для препятствования попаданию воздуха в рану в случае повреждения грудной клетки; армированный скотч — для тех же ранений; термоодеяло — для согревания пострадавшего и лучшего процесса свертывания крови; накладки-щитки на глаз — для оказания помощи при ранении глаза; специальные повязки — для облегчения состояния при ожогах.

Что убрать из аптечки

На аптечке не стоит экономить и формировать ее “чтобы было”. Убери из нее лишние вещи и уменьши вес медицинского бокса.

Ненужные советские средства:

жгут Эсмарха;

зеленка;

нашатырь;

аммиак;

перекись водорода;

наркотические обезболивающие;

алкоголь.

Однако помни: чтобы спасти человека даже лучшей аптечки мало. Нужно досконально знать, как ею пользоваться и регулярно отрабатывать свои навыки.

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