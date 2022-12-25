Здоровье и красота

Жгут и турникет: что это такое, в чем разница и как правильно использовать

Богдана Макалюк, редактор сайта 25 декабря 2022, 20:00
Що таке джгут і турнікет: яка різниця і як правильно зупинити кровотечу
Фото: Depositphotos

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