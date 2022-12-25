Жгут и турникет: что это такое, в чем разница и как правильно использовать

Знать азы тактической медицины и домедицинской помощи важно всем, а для украинцев сейчас это является критической необходимостью. Если вовремя остановить кровотечение, это может спасти человеку конечность или даже жизнь.
Остановить кровотечение можно с помощью турникета, но нужно уметь им пользоваться. На платформе Бережи себе рассказали, что такое жгут и турникет и как ими пользоваться.
Турникет — это английский перевод слова жгут. Так сложилось, что в Украине турникетами называют жгуты, затягивающие конечность благодаря закрутке. Такой вид жгутов самый распространенный.
Какие есть виды жгутов:
Рекомендации от комитета ТССС — самая высокая форма признания для жгута в мире. Эти рекомендации дают право укомплектовывать жгутами аптечки американских солдат.
Есть качественные турникеты украинского производства, но они еще не одобрены ТССС. Во-первых, потому что комиссия собирается очень редко. Во-вторых, они ориентированы на свою страну.
Минздрав Украины обещает разработать контролируемую государством процедуру тестирования и одобрения турникетов.
Минздрав Украины обещает разработать контролируемую государством процедуру тестирования и одобрения турникетов.
Если использовать некачественные турникеты, то жизнь пострадавшего(-й) может оказаться под угрозой. Плохие турникеты могут:
Использовать турникет нужно, когда у пострадавшего(-й) началось критическое (массивное) кровотечение. Этот вид кровотечения чаще всего встречается на конечностях и местах узловых соединений (шея, пах, бедра, подмышки). Пострадавший быстро теряет кровь в большом количестве.
Такое интенсивное кровотечение может угрожать смертью в течении двух-трех минут.
Такое интенсивное кровотечение может угрожать смертью в течении двух-трех минут.
Признаки критического кровотечения:
Фото: Depositphotos
Если обнаружено кровотечение в области шеи, паха или подмышек, надо прижать рану пальцем или рукой в перчатке. Затем затампонируй раневой канал гемостатической марлей или обычным бинтом.
Продолжай давление на рану еще не менее трех минут.
Продолжай давление на рану еще не менее трех минут.
Тренировочные видео о тампонировании на украинском и английском языках ты можешь найти по ссылке. Это нелегкая процедура, однако гражданские без медицинского образования могут овладеть ею во время тренинга.
Если у пострадавшего(-й) кровотечение в области туловища, нужно плотно прижать рану рукой или чистой материей. Контролируй его (ее) дыхание. Твое давление на рану не должно мешать процессам дыхания.
При транспортировке пострадавшего(-й) в медицинское учреждение нужно постоянно проверять затянутость жгута и степень блокировки кровотечения, так как они могут ослабляться.
Инструкцию по наложению жгута одной и двумя руками можно найти по ссылке.
После первого применения турникет теряет свою эффективность, поэтому не следует использовать его повторно. Хотя есть случаи, когда люди поступали так, потому что не имели других средств для помощи пострадавшим.
Жгут, который используется повторно, может повредить пострадавшему: вызвать компартмент-синдром и увеличить риски для конечности.
Ты можешь спасти жизнь своими знаниями. Ранее мы рассказывали историю тренера по тактической медицине Али, который выжил во время оккупации Бучи и сейчас обучает других.
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