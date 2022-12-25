Жгут и турникет: что это такое, в чем разница и как правильно использовать

Знать азы тактической медицины и домедицинской помощи важно всем, а для украинцев сейчас это является критической необходимостью. Если вовремя остановить кровотечение, это может спасти человеку конечность или даже жизнь.

Остановить кровотечение можно с помощью турникета, но нужно уметь им пользоваться. На платформе Бережи себе рассказали, что такое жгут и турникет и как ими пользоваться.

Что такое жгут и турникет

Турникет — это английский перевод слова жгут. Так сложилось, что в Украине турникетами называют жгуты, затягивающие конечность благодаря закрутке. Такой вид жгутов самый распространенный.

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Какие есть виды жгутов:

жгуты типа Эсмарха — не рекомендуют для комплектации аптечек военнослужащих;

жгуты Ratcheting-типа или Ретчет-жгуты — рекомендованные программой Тактической помощи раненым на поле боя (TCC), но есть те, что рекомендованы только для гражданских;

пневматические жгуты — рекомендованные TCCC.

Рекомендации от комитета ТССС — самая высокая форма признания для жгута в мире. Эти рекомендации дают право укомплектовывать жгутами аптечки американских солдат.

Есть качественные турникеты украинского производства, но они еще не одобрены ТССС. Во-первых, потому что комиссия собирается очень редко. Во-вторых, они ориентированы на свою страну.

Минздрав Украины обещает разработать контролируемую государством процедуру тестирования и одобрения турникетов.

Чем опасны некачественные жгуты

Если использовать некачественные турникеты, то жизнь пострадавшего(-й) может оказаться под угрозой. Плохие турникеты могут:

сломаться на этапе затягивания;

затянуться на начальном этапе хорошо, но затем давать сильный ход материала и расслабляться со временем. Пострадавший может терять кровь;

вызывать компартмент-синдром и увеличивать риски конечности.

Когда нужно использовать турникет

Использовать турникет нужно, когда у пострадавшего(-й) началось критическое (массивное) кровотечение. Этот вид кровотечения чаще всего встречается на конечностях и местах узловых соединений (шея, пах, бедра, подмышки). Пострадавший быстро теряет кровь в большом количестве.

Такое интенсивное кровотечение может угрожать смертью в течении двух-трех минут.

Признаки критического кровотечения:

пятно крови, которое увеличивается на одежде пострадавшего(-й);

лужа крови, которая увеличивается у пострадавшего(-й);

фонтанирование крови из места ранения;

ампутация части тела, больше трети ладони или стопы;

повязка, которая не сработала и пропитана кровью;

кровотечение, послужившее причиной потери сознания.

Как остановить кровотечение жгутом (турникетом): инструкция

В первую очередь нужно убедиться, что тебе ничего не угрожает. Обязательно нужно иметь при себе пару перчаток, желательно нитриловые. Осмотри место кровотечения и проверь, есть ли признаки критического кровотечения. Обязательно позови на помощь, но не трать на это много времени. Надень перчатки и наложи жгут максимально высоко на раненую конечность. Затягивай его, пока кровотечение не остановится. Если из-за анатомических особенностей или из-за характера травмы первый жгут не сработал, наложи второй выше первого.

Если обнаружено кровотечение в области шеи, паха или подмышек, надо прижать рану пальцем или рукой в перчатке. Затем затампонируй раневой канал гемостатической марлей или обычным бинтом.

Продолжай давление на рану еще не менее трех минут.

Тренировочные видео о тампонировании на украинском и английском языках ты можешь найти по ссылке. Это нелегкая процедура, однако гражданские без медицинского образования могут овладеть ею во время тренинга.

Если у пострадавшего(-й) кровотечение в области туловища, нужно плотно прижать рану рукой или чистой материей. Контролируй его (ее) дыхание. Твое давление на рану не должно мешать процессам дыхания.

При транспортировке пострадавшего(-й) в медицинское учреждение нужно постоянно проверять затянутость жгута и степень блокировки кровотечения, так как они могут ослабляться.

Инструкцию по наложению жгута одной и двумя руками можно найти по ссылке.

Можно ли использовать турникеты повторно

После первого применения турникет теряет свою эффективность, поэтому не следует использовать его повторно. Хотя есть случаи, когда люди поступали так, потому что не имели других средств для помощи пострадавшим.

Жгут, который используется повторно, может повредить пострадавшему: вызвать компартмент-синдром и увеличить риски для конечности.

Ты можешь спасти жизнь своими знаниями. Ранее мы рассказывали историю тренера по тактической медицине Али, который выжил во время оккупации Бучи и сейчас обучает других.

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