Для тебя Война в Украине

Ночь террора: в Киеве обрушился подъезд дома — первые фото, видео

Мария Беляева, главный редактор сайта 31 июля 2025, 10:50
киев сегодня святошинский

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