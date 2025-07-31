В ночь на 31 июля Россия устроила ночь террора в столице. Взрывы в Киеве начались еще около 23:20 и продолжались всю ночь.

Сначала по городу враг запустил волну дронов, после чего Киев атаковали ракеты. Подробности масштабного удара и последствия взрывов в Киеве сегодня собрали в материале.

Удары по Киеву сегодня

Как сообщил городской голова столицы Виталий Кличко, в результате взрывов повреждения зафиксированы в Соломенском, Святошинском и Шевченковском районах города.

По состоянию на 9:00 в Киеве около 10 заявлений о пропавших без вести в разрушенном доме: вероятно, часть из них под завалами.

По состоянию на 11:00 известно о 82 раненых (среди них 10 — дети), в том числе ранена 5-месячная девочка.

Также в Киеве семь погибших, сообщил начальник КМВА Тимур Ткаченко. Четыре жертвы в Святошинском районе, еще две — в Соломенском.

Среди погибших есть ребенок, это 6-летний мальчик.

Святошинский район

В результате взрывов разрушен подъезд жилого дома.

Первые фото и видео с места происшествия опубликовал фотограф Ян Доброносов. На кадрах видно значительные разрушения. Спасатели ищут под завалами людей.

В Киеве обрушился подъезд дома: фото

Ночь террора: в Киеве обрушился подъезд дома — первые фото, видео / 8 Фотографий

— Ракетный удар просто по жилому дому. Под завалами люди, — написал президент Володимир Зеленский.

Также поврежден современный ЖК Республика.

Соломенский район

В результате падения обломков загорелся пожар в многоэтажке. Здесь один раненый.

Также горела газовая труба и машины.

Еще по одному адресу обломки БПЛА рухнули на верхний этаж девятиэтажки. Последствия уточняются.

Голосеевский район

Повреждены здания, в частности школа и детский сад.

Шевченковский район

Ударной волной выбило окна в детском отделении больницы.

Качество воздуха в Киеве после атаки

Воздух в Киеве после атаки традиционно загрязнен продуктами горения. Ощущается дым. Киевлянам советуют закрыть окна.

Кстати, проверить состояние воздуха в столице ты можешь на онлайн-карте.

По состоянию на 06:45 значительного загрязнения на карте не наблюдается.

Информация дополняется…

Главное фото: Игорь Клименко/Telegram.

Каждый из нас ощущает последствия вражеских ударов. В частности, это отражается на здоровье. Чем мы дышим после атак РФ — читай в нашем следующем материале.

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