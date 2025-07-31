В ночь на 31 июля Россия устроила ночь террора в столице. Взрывы в Киеве начались еще около 23:20 и продолжались всю ночь. Сначала по городу враг запустил волну дронов, после чего Киев атаковали ракеты. Подробности масштабного удара и последствия взрывов в Киеве сегодня собрали в материале. Удары по Киеву сегодня Как сообщил городской голова столицы Виталий Кличко, в результате взрывов повреждения зафиксированы в Соломенском, Святошинском и Шевченковском районах города.По состоянию на 9:00 в Киеве около 10 заявлений о пропавших без вести в разрушенном доме: вероятно, часть из них под завалами. По состоянию на 11:00 известно о 82 раненых (среди них 10 — дети), в том числе ранена 5-месячная девочка. Также в Киеве семь погибших, сообщил начальник КМВА Тимур Ткаченко. Четыре жертвы в Святошинском районе, еще две — в Соломенском. Среди погибших есть ребенок, это 6-летний мальчик. Святошинский район В результате взрывов разрушен подъезд жилого дома. Первые фото и видео с места происшествия опубликовал фотограф Ян Доброносов. На кадрах видно значительные разрушения. Спасатели ищут под завалами людей. В Киеве обрушился подъезд дома: фото Ночь террора: в Киеве обрушился подъезд дома — первые фото, видео / 8 Фотографий — Ракетный удар просто по жилому дому. Под завалами люди, — написал президент Володимир Зеленский. Также поврежден современный ЖК Республика. Соломенский район В результате падения обломков загорелся пожар в многоэтажке. Здесь один раненый. Также горела газовая труба и машины. Еще по одному адресу обломки БПЛА рухнули на верхний этаж девятиэтажки. Последствия уточняются. Читать по теме Жар был такой, как вулкан! Киевлянин о попадании во Львовский квартал Гидранты для тушения пожара не работали, укрытия в ЖК тоже нет, рассказали жильцы дома. Голосеевский район Повреждены здания, в частности школа и детский сад. Шевченковский район Ударной волной выбило окна в детском отделении больницы. Качество воздуха в Киеве после атаки Воздух в Киеве после атаки традиционно загрязнен продуктами горения. Ощущается дым. Киевлянам советуют закрыть окна. Кстати, проверить состояние воздуха в столице ты можешь на онлайн-карте. По состоянию на 06:45 значительного загрязнения на карте не наблюдается. Информация дополняется… Главное фото: Игорь Клименко/Telegram. Каждый из нас ощущает последствия вражеских ударов. В частности, это отражается на здоровье. Чем мы дышим после атак РФ — читай в нашем следующем материале. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: война в Украине, Киев, Россия Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter