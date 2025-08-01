Вони втратили дім, зір і слух: рятувальники витягли з-під завалів 11 тварин

В результаті російської атаки безпілотниками на Київ, що спричинила руйнування будинку, були врятовані 11 тварин. Йдеться про десятьох котиків та одного папугу.

Їх рятувальники знайшли під завалами.

Один із врятованих котів дістав серйозні травми та, на жаль, втратив зір і слух. Інша тварина перебуває в стані сильного стресу.

Котів оперативно доставили до ветеринарної клініки КП Київська міська лікарня ветеринарної медицини спеціалісти Служби Зоодопомога.

За інформацією клініки, стан тварин наразі вдалося стабілізувати, і їм надають необхідне лікування.

Ця інформація була оприлюднена Центром адопції тварин на ВДНГ.

Ще четверо котів та собак вважаються зниклими, розповіли в Kyiv Animal Rescue Group.

Коли смерть падає з неба — під ванною, в подушці, за диваном ховається життя, — написали там.

Уночі 31 липня Росія здійснила масований ракетно-дроновий удар по Україні, випустивши 317 снарядів.

Більшість з них були спрямовані на столицю. За останніми даними, внаслідок атаки загинули 26 людей, зокрема три дитини, а 150 отримали поранення.