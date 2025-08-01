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Вони втратили дім, зір і слух: рятувальники витягли з-під завалів 11 тварин

Марія Дзюба, редакторка сайту 01 Серпня 2025, 08:15
Вони втратили дім, зір і слух: рятувальники витягли з-під завалів 11 тварин
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