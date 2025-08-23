Евакуація тварин у прифронтових зонах триває, проте щодня стає дедалі важчою і небезпечнішою. Деяких тварин господарі зачиняють у дворі або прив’язують на ланцюг, унеможливлюючи їхнє пересування.

Волонтери Animal Rescue Kharkiv кажуть, що до таких хвостиків доводиться пробиратися у супроводі військових з антидроновими рушницями.

Під час однієї такої операції волонтери врятували двох песиків — Красунчика та Харитона. Поруч з ними знайшли щемливу записку. Деталі історії дізнавалися ШоТам.

Історія двох песиків-братів з Донеччини

На початку серпня Animal Rescue Kharkiv евакуювали з Донеччини двох песиків, чий господар загинув за кілька днів до евакуації. Село давно спорожніло, тому собаки були на подвір’ї зовсім одні.

Менеджерка із комунікації організації Ярина Вінтонюк стверджує, що є ситуації, коли сусіди залишають своїх тварин на місцевих, які не поїхали.

— Так у людини накопичується багато тварин під їхнім наглядом. І через почуття відповідальності вони залишаються до останнього.

До приїзду волонтерів про Харитона та Красунчика дбала місцева жителька. Саме вона звернулася до команди з проханням вивезти тварин. Жінка самотужки вивезла велику частину хвостатих, але евакуювати всіх не вийшло.

”Розлучати їх не можна”: історія порятунку двох песиків-братів з Донеччини / 2 Фотографії

Екіпаж волонтерів вирушив на порятунок песиків. Поки була можливість, жінка годувала собак і щоразу лишала записки в надії, що якщо з нею щось станеться, то волонтери чи інші люди побачать їх та подбають.

Саме з цих записок стало відомо, що Красунчик та Харитон брати, яким близько 10 років. Також жінка писала, що головне їх врятувати, а потім вона може забрати їх до себе.

Та особливо волонтерів зворушила записка з проханням не розлучати тварин:

Сьогодні 1 серпня, я їх погодувала. Розлучати їх не можна, а найкраще перетримати. Я їх заберу.

Нині брати вже в притулку у Харкові. Увесь час тримаються разом. Це їм допомагає впоратися зі стресом. Собаки схожі один на одного, як дві краплі води. Тепер їм шукають родину, яка зможе взяти обох і подарувати щасливе життя.

Якщо Красунчик та Харитон знайшли шлях до твого серця і ти хочеш стати для них родиною, звертайся за номером: +380990416703 (WhatsApp, Viber, Telegram). У притулку також можна взяти й інших безпритульних тварин.

