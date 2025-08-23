“Розлучати їх не можна”: історія порятунку двох песиків-братів з Донеччини

Евакуація тварин у прифронтових зонах триває, проте щодня стає дедалі важчою і небезпечнішою. Деяких тварин господарі зачиняють у дворі або прив’язують на ланцюг, унеможливлюючи їхнє пересування.
Волонтери Animal Rescue Kharkiv кажуть, що до таких хвостиків доводиться пробиратися у супроводі військових з антидроновими рушницями.
Під час однієї такої операції волонтери врятували двох песиків — Красунчика та Харитона. Поруч з ними знайшли щемливу записку. Деталі історії дізнавалися ШоТам.
Історія двох песиків-братів з Донеччини
На початку серпня Animal Rescue Kharkiv евакуювали з Донеччини двох песиків, чий господар загинув за кілька днів до евакуації. Село давно спорожніло, тому собаки були на подвір’ї зовсім одні.
Менеджерка із комунікації організації Ярина Вінтонюк стверджує, що є ситуації, коли сусіди залишають своїх тварин на місцевих, які не поїхали.
— Так у людини накопичується багато тварин під їхнім наглядом. І через почуття відповідальності вони залишаються до останнього.
До приїзду волонтерів про Харитона та Красунчика дбала місцева жителька. Саме вона звернулася до команди з проханням вивезти тварин. Жінка самотужки вивезла велику частину хвостатих, але евакуювати всіх не вийшло.
Екіпаж волонтерів вирушив на порятунок песиків. Поки була можливість, жінка годувала собак і щоразу лишала записки в надії, що якщо з нею щось станеться, то волонтери чи інші люди побачать їх та подбають.
Саме з цих записок стало відомо, що Красунчик та Харитон брати, яким близько 10 років. Також жінка писала, що головне їх врятувати, а потім вона може забрати їх до себе.
Та особливо волонтерів зворушила записка з проханням не розлучати тварин:
Сьогодні 1 серпня, я їх погодувала. Розлучати їх не можна, а найкраще перетримати. Я їх заберу.
Нині брати вже в притулку у Харкові. Увесь час тримаються разом. Це їм допомагає впоратися зі стресом. Собаки схожі один на одного, як дві краплі води. Тепер їм шукають родину, яка зможе взяти обох і подарувати щасливе життя.
Якщо Красунчик та Харитон знайшли шлях до твого серця і ти хочеш стати для них родиною, звертайся за номером: +380990416703 (WhatsApp, Viber, Telegram). У притулку також можна взяти й інших безпритульних тварин.
Суворі українські будні змушують тварин вивчати нові правила. Ми розповідали про кішку з Одеси, яка самостійно спускається в укриття.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!