Вакцина проти туберкульозу вже в Україні: для кого вона безкоштовна

У Центрі громадського здоров’я повідомили, що Україна отримала партію вакцини для дітей проти туберкульозу. Загалом надійшло 300 тисяч доз вакцини БЦЖ. Хто зможе пройти вакцинацію проти туберкульозу і чи безкоштовною вона буде? Розповідаємо детальніше в матеріалі.

Україна отримала 300 тисяч доз вакцини проти туберкульозу (БЦЖ)

Щепити дітей будуть безкоштовно, повідомили у ЦГЗ. Щеплення проти туберкульозу для дітей проводитимуть відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень.

Ці вакцини Україна отримує в рамках співпраці Міністерства охорони здоров’я України з Глобальним альянсом з вакцин та імунізації (Gavi, the Vaccine Alliance).

Важливо знати, що вакцини вже розподілили між регіонами України відповідно до потреб. Вакцину БЦЖ доставлять у лікарні для щеплення новонароджених проти туберкульозу.

Вакцина БЦЖ потрапить до регіональних Центрів контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ). Усі ланки транспортування вакцини мають системи холодового ланцюга для відстеження температури вакцини.

Щеплення можна зробити безоплатно в державних медичних закладах або приватних клініках, які мають угоду з Національною службою здоров’я.

У Центрі громадського здоров’я нагадали, що для малюків вакцинація проти туберкульозу вкрай важлива, адже захворювання передається повітряно-крапельним шляхом — через кашель та чхання хворих зокрема.

Вакцинацію проти туберкульозу проводять на 3-5 день після народження дитини. Якщо дитина не отримала щеплення у пологовому, проводити вакцинацію пізніше можна лише після консультації з лікарем.

Симптоми туберкульозу

Нагадаємо, першими симптомами туберкульозу є:

застуда або нездужання;

кашель, який триває понад два тижні (можливе мокротиння чи відхаркування крові);

підвищена температура тіла, яка тримається особливо ввечері;

пітливість, особливо вночі;

швидка втомлюваність і загальна слабкість;

втрата апетиту і ваги;

важке дихання.

Ці симптоми легко сплутати з іншими захворюваннями чи грипом. Однак не варто відкидати ризики. За найменшої підозри звертайся до лікаря.

